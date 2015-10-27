В Тюменской области задержали объявленного в международный розыск беглеца

По версии следствия, в 2004–2005 годах в городе Фергане заведующий складом Газиев в соучастии с главным бухгалтером и директором фирмы занимался хищением со склада вверенного ему бензина марок А-72, А-76. Всего была вывезена, а затем продана 41 тонна бензина. Размер ущерба, причиненного фирме, составил 16,8 млн сум. Было возбуждено уголовное дело, однако Газиеву удалось выехать из страны и скрыться от следствия. В июле 2006 года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.167 Республики Узбекистан (хищение путем присвоения чужого имущества, в особо крупном размере), и объявили в межгосударственный розыск.