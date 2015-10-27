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В Тюменской области задержали объявленного в международный розыск беглеца

27 октября 2015, 11:04
В Тюменской области задержали объявленного в международный розыск мужчину, который десять лет назад похитил более 40 тонн бензина. Прокуратура региона направли материалы экстрадиционной проверки в отношении гражданина Республики Узбекистан 62-летнего Сохиба Газиева в Генеральную прокуратуру РФ.

По версии следствия, в 2004–2005 годах в городе Фергане заведующий складом Газиев в соучастии с главным бухгалтером и директором фирмы занимался хищением со склада вверенного ему бензина марок А-72, А-76. Всего была вывезена, а затем продана 41 тонна бензина. Размер ущерба, причиненного фирме, составил 16,8 млн сум. Было возбуждено уголовное дело, однако Газиеву удалось выехать из страны и скрыться от следствия. В июле 2006 года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.167 Республики Узбекистан (хищение путем присвоения чужого имущества, в особо крупном размере), и объявили в межгосударственный розыск.

Беглец был задержан в октябре 2015 года в Тюменской области.

«17 октября 2015 года мужчина через многосторонний автомобильный пункт пропуска „Казанское“ в деревне Ельцово Казанского района Тюменской области хотел попасть в Казахстан, а оттуда добраться домой в Узбекистан. При проверке документов выяснилось, что Газиев находится в розыске. Его задержали и по решению суда заключили под стражу», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Тюменской области провела в отношении Газиева экстрадиционную проверку, материалы которой направила в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче задержанного компетентным органам Узбекистана. На родине ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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