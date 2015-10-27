Тюменцев знакомят с повседневным Парижем

На открытии царила необыкновенная атмосфера: 71 фотография Светланы расположились на третьем этаже торгового центра «Калинка». Нарядные гости, запах кофе и вкус сладостей, модный показ и необычная деревянная мебель — все это составило неповторимую обстановку, удачно дополнившую парижскую серию фотоснимков.
Гости научились заваривать кофе по способу V60, узнали об экспресс спа-уходе для рук. Потом состоялось дефиле от бутика Paris, демонстрация юбок-пачек от Masha Green и клатчей в виде книг с французскими «обложками» от Bookclutches. На открытии выставки работал Instamat — все бесплатно печатали фотографии и делали селфи.
Одна часть фотографий на выставке была представлена в цвете, другая — черно-белая. Все вместе они передали неповторимый дух самого романтичного города в Европе — легкий, наполненный ощущением свободы и расслабленности. Люди на снимках совершают променад, целуются, сидят в кафе, общаются, осматривают достопримечательности, отдыхают и улыбаются.
Не обошлась серия про Париж и без фотографии Эйфелевой башни, композицию с главной достопримечательностью дополнило обнаженное мужское тело — скульптура, вид со спины.
В целом, на снимках запечатлена повседневная жизнь Парижа — недаром же это выставка жанровой фотографии. В интервью NashGorod.ru Светлана рассказала, почему тяготеет к этому фотожанру и какие снимки к нему относятся: «Это может быть пойманный бытовой момент, хороший свет, смешение объектов, интересная композиция или какое-нибудь простое действие — например, человек закуривает. Людям очень интересно смотреть на себя и себе подобных: кто-то жует круассан, кто-то развешивает белье. Наша обычная жизнь, которую никто не снимает. Поэтому ее интересно разглядывать».
Выставка Paris Authentic проходит в «Калинке» до 20 ноября, вход свободный.