Тюменцев знакомят с повседневным Парижем

В целом, на снимках запечатлена повседневная жизнь Парижа — недаром же это выставка жанровой фотографии. В интервью NashGorod.ru Светлана рассказала, почему тяготеет к этому фотожанру и какие снимки к нему относятся: «Это может быть пойманный бытовой момент, хороший свет, смешение объектов, интересная композиция или какое-нибудь простое действие — например, человек закуривает. Людям очень интересно смотреть на себя и себе подобных: кто-то жует круассан, кто-то развешивает белье. Наша обычная жизнь, которую никто не снимает. Поэтому ее интересно разглядывать».