Тоболяк на спор похитил алкоголь из магазина

17 июня в дежурную часть МО МВД России «Тобольский» поступило сообщение о грабеже. Представитель одного из сетевых магазинов города рассказал, что мужчина открыто похитил алкогольную продукцию. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления.
«Свою вину мужчина признал полностью, но уточнил, что корыстных целей не преследовал. Мотивом к совершению преступления послужило пари, заключенное фигурантом с одним из знакомых», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Тобольский».
Тоболяка отпустили под подписку о не выезде, однако мужчина решил скрыться от сотрудников отдела дознания и покинул Тобольск. На днях злоумышленника нашли и задержали в Омске, так что от ответственности ему не уйти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).