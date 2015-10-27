Тоболяк на спор похитил алкоголь из магазина

Тоболяка отпустили под подписку о не выезде, однако мужчина решил скрыться от сотрудников отдела дознания и покинул Тобольск. На днях злоумышленника нашли и задержали в Омске, так что от ответственности ему не уйти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).