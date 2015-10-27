Создателю «Ангажемента» посвятят вечер памяти

Вечер памяти основателя театра Виктора Загоруйко пройдет в театре «Ангажемент» 29 октября в 19 часов.
Эта давняя традиция коллектива, такая же как и слова директора театра Леонида Окунева, звучащие перед каждым спектаклем: «Вы пришли в молодежный театр „Ангажемент“ имени Виктора Сергеевича Загоруйко».
В те самые лихие девяностые предприниматель Виктор Загоруйко вложил свои деньги не в заморскую недвижимость или роскошные автомобили, а с помощью друзей, оказавших моральную и творческую поддержку, создал новый театр — «Ангажемент». Ему было важно, чтобы появился новый театр, для детей и молодежи, театр со своим лицом и голосом, который будет услышан. «Ангажемент» живет и работает уже 22 года, получает награды на международных, всероссийских и региональных фестивалях, придумывает и реализует интересные инновационные проекты. Большинство актеров, работающих в театре сейчас, не знали Виктора Сергеевича, но каждый год, 29 октября, в день его памяти, чувствуют себя его детьми, причем, любимыми, перспективными и талантливыми. Потому что он хотел, чтобы актерам было легко выходить на сцену, чтобы театр стал их домом. Он был рыцарем театра, Дон Кихотом тюменской сцены!
На вечере памяти актеры будут петь, читать стихи, прозвучат воспоминания друзей, родных, сообщает пресс-служба театра. А у зрителей, которые знали Виктора Загоруйко, будет возможность поделиться воспоминаниями о встрече с ним.
Приходите в театр поклониться его памяти и разделить благодарность и восхищение этим удивительным человеком.