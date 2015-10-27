Создателю «Ангажемента» посвятят вечер памяти

В те самые лихие девяностые предприниматель Виктор Загоруйко вложил свои деньги не в заморскую недвижимость или роскошные автомобили, а с помощью друзей, оказавших моральную и творческую поддержку, создал новый театр — «Ангажемент». Ему было важно, чтобы появился новый театр, для детей и молодежи, театр со своим лицом и голосом, который будет услышан. «Ангажемент» живет и работает уже 22 года, получает награды на международных, всероссийских и региональных фестивалях, придумывает и реализует интересные инновационные проекты. Большинство актеров, работающих в театре сейчас, не знали Виктора Сергеевича, но каждый год, 29 октября, в день его памяти, чувствуют себя его детьми, причем, любимыми, перспективными и талантливыми. Потому что он хотел, чтобы актерам было легко выходить на сцену, чтобы театр стал их домом. Он был рыцарем театра, Дон Кихотом тюменской сцены!