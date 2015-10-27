nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный водитель преследовал скорую

27 октября 2015, 14:57
В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, преследовавшего скорую помощь.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в Госавтоинспекции, за помощью в дежурную часть ГИБДД обратились медики станции скорой медицинской помощи. Одну из неотложек преследовал на автомобиле пьяный водитель.

Наряд специализированного батальона ДПС оперативно прибыл к медицинскому учреждению, куда в это время подъезжали скорая помощь и неадекватный водитель на автомобиле ВАЗ-2106. По требованию инспекторов ДПС машина не остановилась. Один из полицейских догнал автомобиль на ходу, открыл дверь, выдернул ключи зажигания и остановил машину.

48-летний водитель был пьян. Он ругался и кричал, что в скорой помощи его ребенок, в тяжелом состоянии. Вскоре выяснилось, что медики доставляли в больницу 24-летнего парня в состоянии сильного наркотического опьянения.

Папа был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер. Показания алкотестера составили 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду с 2013 по март 2015 года. Теперь ему грозит уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в течение года после окончания срока лишения.

На нетрезвом водителе был надет старый бушлат инспектора ДПС. В ГИБДД выясняют, откуда мужчина его взял.

#Новости#Нетрезвые водители#Скорая помощь#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25