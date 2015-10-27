Пьяный водитель преследовал скорую

Папа был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер. Показания алкотестера составили 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду с 2013 по март 2015 года. Теперь ему грозит уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в течение года после окончания срока лишения.