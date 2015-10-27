Пьяный водитель преследовал скорую

Как рассказали в Госавтоинспекции, за помощью в дежурную часть ГИБДД обратились медики станции скорой медицинской помощи. Одну из неотложек преследовал на автомобиле пьяный водитель.
Наряд специализированного батальона ДПС оперативно прибыл к медицинскому учреждению, куда в это время подъезжали скорая помощь и неадекватный водитель на автомобиле ВАЗ-2106. По требованию инспекторов ДПС машина не остановилась. Один из полицейских догнал автомобиль на ходу, открыл дверь, выдернул ключи зажигания и остановил машину.
48-летний водитель был пьян. Он ругался и кричал, что в скорой помощи его ребенок, в тяжелом состоянии. Вскоре выяснилось, что медики доставляли в больницу 24-летнего парня в состоянии сильного наркотического опьянения.
Папа был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер. Показания алкотестера составили 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду с 2013 по март 2015 года. Теперь ему грозит уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в течение года после окончания срока лишения.
На нетрезвом водителе был надет старый бушлат инспектора ДПС. В ГИБДД выясняют, откуда мужчина его взял.