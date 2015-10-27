«Паранормальное явление 5»: И повторится все, как встарь

В остальном перед нами все то, что мы могли уже многократно видеть в предыдущих частях фильма, за исключением некоторых «но». Как известно, режиссером этих «Явлений» стал монтажер предыдущих серий. По всей видимости, склеивать кадры у него получалось куда лучше, чем воплощать задумки на экране, и теперь мы видим лишь трех бездарных актеров, которые добрую половину фильма произносят лишь нечто вроде «О, боже, что это?». Кстати, если до этого правило «Маленькая девочка, сыгравшая главную роль фильме ужасов — залог успеха» зачастую работало, то на этот раз провалилось с треском: худшей актерской игры трудно было представить.