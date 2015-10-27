«Паранормальное явление 5»: И повторится все, как встарь

Когда в конце 2009 года в российский прокат вышел фильм «Паранормальное явление», то ему удалось произвести эффект разорвавшийся бомбы: кинотеатры увеличивали количество сеансов, а в социальных сетях и блогосфере кинокартина била все рекорды по количеству обсуждений.
В итоге фильм, снятый за 15 тысяч баксов в доме режиссера Орена Пели за одну неделю, в нашей стране собрал более 2 млн долларов за месяц кинопроката.
Окрыленные успехом фильма продюсеры ленты за последующие несколько лет сумели подстегнуть создателей фильма к выпуску пяти «Паранормальных явлений», каждая из которых собирала все меньше восторженных отзывов, чем предыдущая часть. Как известно, любая интересная история, пересказанная вновь, не становится от этого еще увлекательнее. Так случилось и с данной франшизой. Но тем не менее фильмы о безликом призраке в обычном американском доме продолжали сменять друг друга, и «Паранормальное явление 5» стало по факту шестой частью франшизы. Создатели пообещали, что она станет последней.
Вряд ли это сможет кого-то удивить, но сюжет картины вновь построен на том, что молодая супружеская пара и их 6-летняя дочь переезжают в уютный домик. В гараже глава семейства находит видеокамеру и коробку кассет, на которой он видит те ужасы, которые наснимали предыдущие жители дома. Конечно, папаша поначалу принимает это лишь за второсортный кич, который зачем-то снимался на камеру, но одновременно с этим его маленькая дочурка начинает рассказывать о своем, казалось бы, вымышленном друге, который начинает постепенно пугать свой реалистичностью.
«Теперь все тайное станет явным», — говорили создатели фильма перед его премьерой. Действительно, если раньше неведомое зло, убивавшее жителей злополучного дома, оставалось невидимым, то теперь его оболочка предстанет перед зрителями… и, пожалуй, разочарует большинство из них — не поможет и 3D формат фильма. Как известно, неизведанность может напугать гораздо больше, чем то, что не является тайной. Не так страшен черт, как его малюет наше воображение.
В остальном перед нами все то, что мы могли уже многократно видеть в предыдущих частях фильма, за исключением некоторых «но». Как известно, режиссером этих «Явлений» стал монтажер предыдущих серий. По всей видимости, склеивать кадры у него получалось куда лучше, чем воплощать задумки на экране, и теперь мы видим лишь трех бездарных актеров, которые добрую половину фильма произносят лишь нечто вроде «О, боже, что это?». Кстати, если до этого правило «Маленькая девочка, сыгравшая главную роль фильме ужасов — залог успеха» зачастую работало, то на этот раз провалилось с треском: худшей актерской игры трудно было представить.
Пожалуй, единственное правильное решение, которое приняли создатели фильма — это съемки в формате 3D. Местами это усиливает то, что происходит на экране и даже иногда заставляет вздрогнуть от неожиданности. Впрочем, в первых двух-трех частях фильма этого удавалось достигнуть и без данных технологий.
Хоть данную часть «Паранормального явления» обещали сделать финальной, но верится в это, конечно же, с трудом. Остановить это смогут лишь катастрофично низкие кассовые сборы фильма, что маловероятно. Таким образом, можно легко представить, что спустя максимум год на экраны выйдет новая часть пересказанной в седьмой раз истории о красивом доме, призраке и дешевой ручной камере. Хочется пожелать создателям «Явлений» благоразумия и милосердия или, на худой конец, новых идей.