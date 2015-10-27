Мощи князя Владимира доставили в Тюмень

«В этом году Русская православная церковь празднует тысячелетие со дня преставления князя Владимира. Ковчег с частицей мощей святого намерены привезти в 45 российских городов, а также несколько городов Белоруссии. С 26 по 29 октября, пока мощи будут находиться в Тюмени, каждый день в храме будут проходить божественная литургия и вечернее богослужение, а между службами чтение акафиста князю Владимиру», — сообщил NashGodor.ru иерей Григорий Мансуров.