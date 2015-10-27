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Мощи князя Владимира доставили в Тюмень

27 октября 2015, 14:10
В Знаменский кафедральный собор Тюмени накануне прибыл Ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира. Прикоснуться к святыне можно до 29 октября.
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Тюмень

По центральным улицам Тюмени прошел крестный ход, возглавляемый митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. Затем частицу мощей доставили в Знаменский собор города.

«В этом году Русская православная церковь празднует тысячелетие со дня преставления князя Владимира. Ковчег с частицей мощей святого намерены привезти в 45 российских городов, а также несколько городов Белоруссии. С 26 по 29 октября, пока мощи будут находиться в Тюмени, каждый день в храме будут проходить божественная литургия и вечернее богослужение, а между службами чтение акафиста князю Владимиру», — сообщил NashGodor.ru иерей Григорий Мансуров.

29 октября после литургии и молебна ковчег проводят в Екатеринбург.

#Новости#Религия#Тюмень#Женя#Общество
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