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Двум северянкам, летевшим из Египта подшофе, грозит штраф

27 октября 2015, 13:55
Двум жительницам Ямала, летевшим из Египта подшофе, пришлось объясняться с сотрудниками транспортной полиции в тюменском аэропорту «Рощино». На северянок составили административные протоколы, им придется заплатить штраф.
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Тюмень

Сегодня в СМИ появилась информация о двух нетрезвых жительницах ямальского поселка Коротчаево, которые, прилетев из Шарм-эль-Шейха в Тюмень, отказались выходить из самолета. «На законные требования сотрудников авиакомпании о необходимости покинуть судно, они отвечали отказом, ничем не мотивируя свой поступок. Только после того, как в дело вмешались сотрудники полиции, неугомонные женщины покинули судно и были доставлены в дежурную часть», — сообщается на сайте ГТРК «Ямал».

В пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что серьезного инцидента в «Рощино» не было: женщины не буянили, не ругались. Просто бортпроводники сообщили о двух нетрезвых пассажирках, и северянкам пришлось задержаться в транспортной полиции для составления административных протоколов по ст. 20.21 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

#Новости#Тюмень#Транспортная полиция#Таня#Общество
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