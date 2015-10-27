Двум северянкам, летевшим из Египта подшофе, грозит штраф

Сегодня в СМИ появилась информация о двух нетрезвых жительницах ямальского поселка Коротчаево, которые, прилетев из Шарм-эль-Шейха в Тюмень, отказались выходить из самолета. «На законные требования сотрудников авиакомпании о необходимости покинуть судно, они отвечали отказом, ничем не мотивируя свой поступок. Только после того, как в дело вмешались сотрудники полиции, неугомонные женщины покинули судно и были доставлены в дежурную часть», — сообщается на сайте ГТРК «Ямал».