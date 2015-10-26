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На Ямале полицейского убили и закопали в снег

26 октября 2015, 15:21
В селе Катравож на Ямале убит полицейский. Участкового застрелили из охотничьего ружья и закопали в снег. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемый задержан.
Сюжет
Ямал

В ночь на понедельник, 26 октября, в дежурную часть ОМВД России по Приуральскому району сообщили о выстрелах около участкового пункта полиции в селе Катравож. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО, на месте предполагаемого происшествия обнаружились гильзы охотничьего оружия и следы крови. Через некоторое время на расстоянии около 1,5 км к югу от села Катравож за рекой Собь было найдено тело 35-летнего участкового уполномоченного полиции, закопанное в снег.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По данным «Интерфакс-Урал», подозреваемый в совершении преступления уже задержан, сейчас его допрашивают.

#Новости#Убийства#Ямал#Таня#Происшествия
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