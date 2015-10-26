На Ямале полицейского убили и закопали в снег

В ночь на понедельник, 26 октября, в дежурную часть ОМВД России по Приуральскому району сообщили о выстрелах около участкового пункта полиции в селе Катравож. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО, на месте предполагаемого происшествия обнаружились гильзы охотничьего оружия и следы крови. Через некоторое время на расстоянии около 1,5 км к югу от села Катравож за рекой Собь было найдено тело 35-летнего участкового уполномоченного полиции, закопанное в снег.