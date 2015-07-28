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В Тобольске раскрыто преступление, совершенное 13 лет назад

28 июля 2015, 12:04
В Тобольске раскрыто преступление, совершенное 13 лет назад. Задержан мужчина, который в 2002 году смертельно ранил ножом своего собутыльника. 33-летнему тоболяку предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью 17 мая 2002 года на лестничной площадке первого этажа в доме, расположенном на улице Альябьева в Тобольске, обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшим 1972 года рождения. В какой-то момент между ними произошла ссора.

«Мужчина нанес несколько ударов ножом своему знакомому, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу. 20 мая 2002 года он скончался от полученных повреждений. Его обидчик был объявлен в розыск», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следователи и оперативные сотрудники установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый тоболяк. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под стражей.

#Новости#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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