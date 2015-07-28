В Тобольске раскрыто преступление, совершенное 13 лет назад

По данным следствия, ночью 17 мая 2002 года на лестничной площадке первого этажа в доме, расположенном на улице Альябьева в Тобольске, обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшим 1972 года рождения. В какой-то момент между ними произошла ссора.
«Мужчина нанес несколько ударов ножом своему знакомому, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу. 20 мая 2002 года он скончался от полученных повреждений. Его обидчик был объявлен в розыск», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следователи и оперативные сотрудники установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый тоболяк. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под стражей.