В Тобольске побывали участники ралли Париж — Пекин

Отметим, что пробег стартовал 10 июля в Париже, его целью является преодоление расстояния протяженностью более 11 тысяч километров. Финиш запланирован 15 августа в Пекине.
Как уточняют в компании YACCO, которая является спонсором мероприятия, в путь отправились около 20 различных ретромобилей, в основном французского производства марки Citroen. В составе автопробега — два легендарных автомобиля модели DS, отмечающей в этом году свой 60-летний юбилей. Одним из них управляет легендарный французский автогонщик, 81-летний Боб Нейре, двукратный победитель ралли Монте-Карло за рулем именно этой модели.
С одним из участников ралли, Георгом Жоантой, удалось встретиться представителю Tobolsk. Today, которому итальянец рассказал, что раньше жил недалеко от Рима, но семь лет назад переехал со своей девушкой по работе во Францию, где однажды и получил от своего друга Алана предложение поучаствовать в автопробеге. «Мне это показалось интересным, немного трудным, в виду большого количества проблем на дорогах, но так как такое событие выпадает не каждый день, то я согласился», — цитирует Георга Tobolsk. Today.
Жоанта рассказал, что за рулем они едут только в Пекин — обратно автомобили вернутся на кораблях, а водители и пассажиры — самолетом. В Тобольске участники ралли провели около двух дней, им понравился Кремль, они посетили музеи, познакомились с историей города.
Из культурной столицы Сибири автомобилисты выдвинулись в Омск.
Напомним, что в 2013 году путешествие участников ралли Пекин — Париж по тюменской земле закончилась трагически. Англичанка Эмма Уилкинсон погибла в столкновении с Volkswagen Polo, выехавшим на встречную полосу. В результате аварии также не стало 31-летнего водителя Volkswagen и его трехмесячного сынишки. Супруга погибшего водителя получила тяжкий вред здоровью.