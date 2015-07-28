В Тобольске побывали участники ралли Париж — Пекин

С одним из участников ралли, Георгом Жоантой, удалось встретиться представителю Tobolsk. Today, которому итальянец рассказал, что раньше жил недалеко от Рима, но семь лет назад переехал со своей девушкой по работе во Францию, где однажды и получил от своего друга Алана предложение поучаствовать в автопробеге. «Мне это показалось интересным, немного трудным, в виду большого количества проблем на дорогах, но так как такое событие выпадает не каждый день, то я согласился», — цитирует Георга Tobolsk. Today.