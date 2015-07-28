Украсть игровые автоматы со склада парней подбил полицейский

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2012 года оперуполномоченный УМВД России по г. Тюмени Желтовский, зная, что на одном из складов хранится изъятое из незаконного оборота игровое оборудование, организовал его похищение, намереваясь потом продать. К реализации своих намерений он привлек тюменцев Антона Курбанова, Арсения Малярова и Андрея Корякина, а также Александра Подгайного, который нашел в Екатеринбурге покупателя на игровое оборудование — Геворга Погосяна.