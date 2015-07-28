Украсть игровые автоматы со склада парней подбил полицейский

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2012 года оперуполномоченный УМВД России по г. Тюмени Желтовский, зная, что на одном из складов хранится изъятое из незаконного оборота игровое оборудование, организовал его похищение, намереваясь потом продать. К реализации своих намерений он привлек тюменцев Антона Курбанова, Арсения Малярова и Андрея Корякина, а также Александра Подгайного, который нашел в Екатеринбурге покупателя на игровое оборудование — Геворга Погосяна.
Днем 6 декабря 2012 года Маляров приехал на базу и предложил сторожу денежное вознаграждение, чтобы тот не препятствовал хищению игрового оборудования. Сторож сделал вид, что согласился, а сам сообщил в полицию.
«Вечером 6 декабря Подгайный, Корякин, Курбанов, Маляров и Погосян прибыли к складу. Курбанов металлическим ломом взломал навесной замок, после чего в грузовой автомобиль привлеченными грузчиками было загружено 100 единиц оборудования стоимостью около 2 млн рублей. Между тем, вывезти похищенное имущество злоумышленники не смогли, поскольку их действия пресекли правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В декабре 2012 года были задержаны Курбанов, Погосян, Подгайный и Желтовский, в июне 2013 года — Корякин, а в январе 2014 года — Маляров. Маляров и Корякин по решению суда были заключены под стражу. Погосяну была избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей. Желтовский, Подгайный и Курбанов находились под подпиской о невыезде.
В марте 2014 года прокуратура Тюменской области направила уголовное дело в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.
Накануне суд рассмотрел дело. Желтовский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (организация покушения на кражу, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Его сообщники осуждены по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Кроме того, Корякин осужден по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Суд назначил Желтовскому четыре года лишения свободы, Курбанову и Малярову — по 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Корякин с учетом рецидива осужден к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подгайному и Погосяну (каждому) назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.