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«Тюмень» «размочила» статистику ничьей в Калининграде

28 июля 2015, 09:34
ФК «Тюмень» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» на выезде в рамках четвертого тура Первенства ФНЛ — 1:1. Автором гола со стороны «Тюмени» стал полузащитник Андрей Павленко.

Гол в матче все-таки открыли хозяева. Случилось это на 31-й минуте после розыгрыша углового. Мяч после навеса головой со стороны балтийцев попал в крестовину ворот, отскочил на поле, где первым на добивание подоспел форвард хозяев Артем Сердюк. Мяч попал прямо в голкипера гостей Игоря Телкова, однако, пересек линию ворот.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах, но практически без острых моментов. В итоге за три минуты до конца основного времени «Тюмень» заработала штрафной удар в непосредственной близости от ворот хозяев. После продолжительного консилиума из шести игроков тюменцы продемонстрировали калининградской публике великолепную домашнюю заготовку. Точку в комбинации поставил 29-летний хавбек Павленко, записав на свой счет первый мяч в этом сезоне.

Таким образом, «Тюмень» сумела прервать череду поражений, заработав первое очко в нынешнем турнире. Пятый тур команда проведет 3 августа уже в родных стенах на стадионе «Геолог» против КАМАЗа из Набережных Челнов.

Фото: http://fc-tyumen.ru/

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