«Тюмень» «размочила» статистику ничьей в Калининграде

Во втором тайме игра шла на встречных курсах, но практически без острых моментов. В итоге за три минуты до конца основного времени «Тюмень» заработала штрафной удар в непосредственной близости от ворот хозяев. После продолжительного консилиума из шести игроков тюменцы продемонстрировали калининградской публике великолепную домашнюю заготовку. Точку в комбинации поставил 29-летний хавбек Павленко, записав на свой счет первый мяч в этом сезоне.