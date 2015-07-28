«Тюмень» «размочила» статистику ничьей в Калининграде

Гол в матче все-таки открыли хозяева. Случилось это на 31-й минуте после розыгрыша углового. Мяч после навеса головой со стороны балтийцев попал в крестовину ворот, отскочил на поле, где первым на добивание подоспел форвард хозяев Артем Сердюк. Мяч попал прямо в голкипера гостей Игоря Телкова, однако, пересек линию ворот.
Во втором тайме игра шла на встречных курсах, но практически без острых моментов. В итоге за три минуты до конца основного времени «Тюмень» заработала штрафной удар в непосредственной близости от ворот хозяев. После продолжительного консилиума из шести игроков тюменцы продемонстрировали калининградской публике великолепную домашнюю заготовку. Точку в комбинации поставил 29-летний хавбек Павленко, записав на свой счет первый мяч в этом сезоне.
Таким образом, «Тюмень» сумела прервать череду поражений, заработав первое очко в нынешнем турнире. Пятый тур команда проведет 3 августа уже в родных стенах на стадионе «Геолог» против КАМАЗа из Набережных Челнов.
Фото: http://fc-tyumen.ru/