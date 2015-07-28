Призывникам помогут определиться со службой с помощью страйкбола

Разумеется, подготовить за три дня любого призывника для попадания в элитные части невозможно, поэтому основной смысл — дать участникам проекта представления о том, что им предстоит в армии. «Будут даваться основные навыки, потому что не менее 80% призываемых даже построиться с первого раза нормально не смогут. Именно для этой категории граждан мы хотим дать основы. Чтобы придя в часть, для них не было дико слушать команды „равняйсь“, „смирно“ и так далее, — пояснил Максим Шереметьев. — И смысл нашего проекта в первую очередь именно в профориентации исходя из имеющихся качеств конкурсанта. У нас, к примеру, уже есть спортсмены-разрядники, есть прошедшие добровольную подготовку в кадетских классах и так далее».