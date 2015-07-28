Призывникам помогут определиться со службой с помощью страйкбола

Сам проект осуществляется при непосредственной поддержке военного комиссариата Тюменской области и лично военного комиссара Александра Моторина, реализацией занимаются РОО «Страйкбол Урала» и РЦДП «Аванпост». По сути проект «Достойный выбор» — это программа профориентации для срочников, где они смогут получить индивидуальные консультации по подбору рода войск и рекомендации по индивидуальному предназначению, пояснил один из кураторов проекта Максим Шереметьев.
«Чтобы нашим участникам было интереснее — мы ввели конкурсную составляющую. Десять победителей получают гарантированное право выбора родов войск, при условии что они соответствуют предъявляемым требованиям по комплектованию. Также конкурсанты могут заявляться командами до трех человек и в случае победы, получают возможность призваться вместе в одну воинскую часть», — рассказал куратор.
Основная подготовка будет вестись в течение трех дней и будет разбита на несколько этапов, по результатам каждого из них часть конкурсантов будет отбираться на следующий. На предварительном этапе участники будут проходить медицинское освидетельствование, все необходимые проверки и тестирование для определения уровня готовности. В рамках второго этапа участники будут проходить основы военной службы на базе РДЦП «Аванпост». Завершающим этапом для отобранных 40 кандидатов станет суточная военно-спортивная игра в страйкбол, где участникам предстоит продемонстрировать навыки работы в команде.
Разумеется, подготовить за три дня любого призывника для попадания в элитные части невозможно, поэтому основной смысл — дать участникам проекта представления о том, что им предстоит в армии. «Будут даваться основные навыки, потому что не менее 80% призываемых даже построиться с первого раза нормально не смогут. Именно для этой категории граждан мы хотим дать основы. Чтобы придя в часть, для них не было дико слушать команды „равняйсь“, „смирно“ и так далее, — пояснил Максим Шереметьев. — И смысл нашего проекта в первую очередь именно в профориентации исходя из имеющихся качеств конкурсанта. У нас, к примеру, уже есть спортсмены-разрядники, есть прошедшие добровольную подготовку в кадетских классах и так далее».
В настоящее время участники отправляют заявки, указывая рода войск, в котором хотели бы проходить военную службу. Разумеется, соискателей интересуют ВМФ, ВДВ, разведка и другие престижные войска. По конкретным местам службы сориентировать конкурсантов пока нет возможности, поскольку график отправок с указанием конкретных воинских частей приходит непосредственно перед призывом.
В этом году проект носит пилотный характер. Организаторы рассчитывают набрать 200 соискателей, пока изъявили желание поучаствовать 63 человека. Процесс регистрации для удобства проводится в электронном виде. Прием заявок закончится 1 сентября, либо пока в команду не будут набраны 200 участников. В случае успеха на следующий год планируется увеличить количество участников до 600, а если проект будет поддержан командующим Центрального военного округа, его распространят и на другие субъекты УрФО.