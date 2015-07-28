На батуте в День города прыгали и дети, и взрослые

День города в Тюмени прошел с размахом: компания ЕЖК подарила жителям города настоящий праздник души и тела. Два дня дети и взрослые могли проверять на прочность огромный батут ЕЖК в виде банки майонеза, который был размещен в самом центре города на площади 400-летия Тюмени.
Обычно этот вид досуга взрослым практически недоступен, ведь вход на антигравитационную площадку, как правило, разрешен лишь малышам. Пятиметровый батут в виде майонезной банки радушно приветствовал и детей, и родителей в течение двух дней. Вспомнить детство, снять стресс и зарядиться позитивом смогли все желающие благодаря бренду «Провансаль ЕЖК».
Возле аттракциона была организована зона с активностями: мимы и шоу мыльных пузырей не давали заскучать пришедшим с семьями горожанам. Приятным дополнением стали подарки всем активным участникам гуляний. Всего на празднике раздали тысячу упаковок майонеза. Самые веселые моменты этого дня тюменцы смогут найти в фотоотчете на сайте rusagro-egk.ru.
«День города — это семейный праздник, когда можно вспомнить детство. Оригинальный батут для всей семьи от бренда ЕЖК помог в этом всем пришедшим на праздник гостям. В каждый День рождения Тюмени администрация города готовит для горожан различные сюрпризы, чтобы на целый год хватило впечатлений от праздника! Надеемся, что и в этом году гуляния удались на славу», — говорит представитель администрации Тюмени.
Кроме того, в праздничные выходные на трех основных выездах из города были расставлены посты «Дорожно-продуктовой службы».
В руках у представителя компании ЕЖК вместо обычных полосатых жезлов были палки колбасы, которыми сержант Павел Сосисочка останавливал встречные машины и предлагал пройти проверку на наличие майонеза в салоне. Автовладельцы шутили в ответ, многие просили сфотографироваться с представителем дорожно-продуктовой службы, и все с удовольствием принимали упаковки майонеза и пожелания счастливого пути.
За два дня акции в ней поучаствовало около тысячи тюменских водителей, которым представители ЕЖК подарили знаменитый майонез.
Автомобилисты были приятно удивлены таким необычным способом поздравления с Днем города.
В «Провансаль ЕЖК» убеждены, что праздники для того и существуют, чтобы дарить радость и удивлять.