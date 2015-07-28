На батуте в День города прыгали и дети, и взрослые

«День города — это семейный праздник, когда можно вспомнить детство. Оригинальный батут для всей семьи от бренда ЕЖК помог в этом всем пришедшим на праздник гостям. В каждый День рождения Тюмени администрация города готовит для горожан различные сюрпризы, чтобы на целый год хватило впечатлений от праздника! Надеемся, что и в этом году гуляния удались на славу», — говорит представитель администрации Тюмени.