Михаил Богинский встретится с тюменцами

«Гражданам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе, правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления», — отмечается на сайте ведомства.