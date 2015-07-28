Михаил Богинский встретится с тюменцами

Прием будет проводиться в следственном управлении СК РФ по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 44.
«Гражданам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе, правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления», — отмечается на сайте ведомства.
Для записи на личный прием к Михаилу Богинскому необходимо позвонить по телефону (3452) 62-15-93 или 62-16-63. Можно также оставить контактную информацию на сайте следственного управления в разделе «Интернет-приемная».