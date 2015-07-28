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Михаил Богинский встретится с тюменцами

28 июля 2015, 08:37
Руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский встретится с жителями Тюмени в ближайшую среду, 29 июля. Личный прием пройдет с 15.00 до 16.00.
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Тюмень

Прием будет проводиться в следственном управлении СК РФ по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 44.

«Гражданам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе, правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления», — отмечается на сайте ведомства.

Для записи на личный прием к Михаилу Богинскому необходимо позвонить по телефону (3452) 62-15-93 или 62-16-63. Можно также оставить контактную информацию на сайте следственного управления в разделе «Интернет-приемная».

#Новости#Тюмень#Следственное управление#Таня#Общество
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