Владимир Путин о команде «Союз»: «Хулиганы!»

Напомним, на музыкальном фестивале тюменцы завоевали «Малого КиВиНа в золотом». Приехавшему оценить светлогорский театр эстрады «Янтарь Холл» президенту «союзовцы» показали отрывок своего фестивального выступления. Отметим, что тюменская команда часто показывает номера, посвященные политике, однако если в первых играх в Высшей лиге шутки «Союза» были действительно смелыми (вспомнить хотя бы «Социальную рок-оперу»), то позднее остроты в них стало куда меньше, а попыток похвалить действующую власть — больше. Вот и Владимиру Путину был показан номер с табличками, в котором самого президента назвали «человеком порядочным», а иностранных политиков — «дикарями».