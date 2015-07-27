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Владимир Путин о команде «Союз»: «Хулиганы!»

27 июля 2015, 12:42
Владимир Путин встретился в Светлогорске с Александром Масляковым и квнщиками. В частности, президент России посмотрел отрывок выступления команды «Союз». «Хулиганы», — прокомментировал Путин шутку тюменцев.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в Светлогорске Калининградской области в этом году впервые прошел фестиваль «Голосящий КиВиН». Раньше квнщики в июле традиционно собирались в Юрмале, теперь обживаются на новом месте.

«Здесь зал лучше. Если бы вы спросили у зрителей, они бы сказали, что в этом зале КВН лучше смотреть. Зал не продувается. Здесь рубли не нужно менять. И здесь зрители, изголодавшиеся по КВН», — говорят участники команды «Союз» в сюжете Первого канала, посвященном приезду Путина в Светлогорск.

Напомним, на музыкальном фестивале тюменцы завоевали «Малого КиВиНа в золотом». Приехавшему оценить светлогорский театр эстрады «Янтарь Холл» президенту «союзовцы» показали отрывок своего фестивального выступления. Отметим, что тюменская команда часто показывает номера, посвященные политике, однако если в первых играх в Высшей лиге шутки «Союза» были действительно смелыми (вспомнить хотя бы «Социальную рок-оперу»), то позднее остроты в них стало куда меньше, а попыток похвалить действующую власть — больше. Вот и Владимиру Путину был показан номер с табличками, в котором самого президента назвали «человеком порядочным», а иностранных политиков — «дикарями».

«Хулиганы», — со смехом прокомментировал выступление тюменских квнщиков Владимир Путин.

Отметим, что полностью выступление «Союза» на «Голосящем КиВиНе» можно будет посмотреть на Первом канале, когда телеверсия фестиваля выйдет в эфир.

#Новости#КВН#Тюмень#Владимир Путин#Таня#Культура
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