«Сны улиц»: ходулисты-птицы, артист на BMX, огненное шоу

«Мы с мужем уже несколько лет хотели сходить на „Сны улиц“, да всё как-то не получалось: то отпуск, то элементарная лень. А в этом году всё сложилось удачно, и парк Комсомольский уж очень близко к дому и погода отлично подходила для вечернего времяпрепровождения, так что мы решились и пришли. Но когда мы подошли к месту проведения фестиваля, мы поняли, что выступлений мы не увидим. Из-за плотного кольца зрителей не было видно ни сцены, ни артистов, ни их игры. Не было ни экранов, на которых можно было бы увидеть представленных артистов, ни достаточного количества трибун для посетителей. Даже не дождь, который пошел в самом начале, а именно отсутствие возможности увидеть то, ради чего мы сюда пришли, заставило нас уйти раньше времени. Будем надеяться, что организаторы найдут средства и возможности на следующий год порадовать нас, зрителей, хоть парочкой экранов. В этом случае мы будем до конца!» — прокомментировала посетительница фестиваля Людмила.