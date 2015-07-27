«Сны улиц»: ходулисты-птицы, артист на BMX, огненное шоу

Раньше «Сны улиц» проходили в День города, но последние годы организаторы решили не смешивать эти два радостных события и проводить мероприятие накануне, так сказать, подготовив горожан к празднованию дня рождения города.
В 18:00 на главной сцене в парке Комсомольском состоялось торжественное открытие фестиваля. Ведущий завел зрителей, призывая их изо всех сил хлопать в ладоши, делать волны из аплодисментов, кричать, смеяться, поднимать руки вверх, а напоследок сделал селфи со всеми присутствующими у сцены. Затем в воздух отпустили ленту с воздушными шарами, которая ознаменовала открытие праздника.
На сцене одни артисты сменяли других. Тюменские актеры театра «Мимикрия» открыли фестиваль, представив уже известный свой спектакль «Птицы». На импровизированной сцене развернулась драма, повествующая о жизни, любви, смерти и свободе. Представление, поставленное режиссёром Любовью Лешуковой, с шествием на ходулях, элементами современной хореографии и пантомимы, боями и акробатическими трюками, уже не в первый раз радует зрителей. Актёры на ходулях в невероятных костюмах танцевали, парили, сражались на сцене.
Несмотря на то, что спектакль был больше для взрослых, детям он также пришёлся по душе. Артисты привлекали к участию в спектакле и зрителей, выводя их на импровизированную сцену, чтобы те поиграли с «птицами», кидали мяч, крутили лентами. Это не могло не понравится детям, которые сначала с настороженностью глядели на всё происходящее, но когда выходили гигантские «птицы» они замирали, с восторгом глядя на артистов на ходулях.
В этом году на фестиваль приехали лучшие друзья тюменского театра «Мимикрия» из Санкт-Петербурга театр «Странствующие куклы господина Пэжо», которые за день до проведения фестиваля навестили маленьких пациентов в детском отделении 2 городской больницы.
Также 10 юбилейный фестиваль уличных театров посетили гости из Аргентины Che cirque co, которые представили комедийное шоу о боксёре, становящимся в своих снах супергероем. Ключевым моментом этого действа стали интерактив со зрителями и импровизация, дикие клоуны, жонгляж и невероятные акробатические трюки на велосипедах-BMX.
Но и маленькие зрители в этот день не были обделены вниманием. Для них театр анимации «Альтер эго» провел кукольный спектакль «Красная шапочка». Они представили свою весёлую интерпретацию старой и всем известной истории о девочке в ярко красной шапочке. История была рассказана с точки зрения зайца.
Помимо театральных постановок, на празднике можно было самостоятельно отчеканить монету с понравившимся изображением, обзавестись прекрасным мехенди или игрушкой ручной работы. Для гостей мероприятия работала передвижная кофейня «Шоколадница» и продавали вкуснейшую популярную еду в коробочках. А для маленьких зрителей были организованы игровые площадки, зоны рисования, игры и клоуны.
На мероприятии собралось много народу. Тысячи людей пришли с семьями, друзьями, чтобы увидеть всё своими глазами. Но, увы, посмотреть на увлекательное зрелище, и окунуться в прекрасное, смогли далеко не все желающие.
«Мы с мужем уже несколько лет хотели сходить на „Сны улиц“, да всё как-то не получалось: то отпуск, то элементарная лень. А в этом году всё сложилось удачно, и парк Комсомольский уж очень близко к дому и погода отлично подходила для вечернего времяпрепровождения, так что мы решились и пришли. Но когда мы подошли к месту проведения фестиваля, мы поняли, что выступлений мы не увидим. Из-за плотного кольца зрителей не было видно ни сцены, ни артистов, ни их игры. Не было ни экранов, на которых можно было бы увидеть представленных артистов, ни достаточного количества трибун для посетителей. Даже не дождь, который пошел в самом начале, а именно отсутствие возможности увидеть то, ради чего мы сюда пришли, заставило нас уйти раньше времени. Будем надеяться, что организаторы найдут средства и возможности на следующий год порадовать нас, зрителей, хоть парочкой экранов. В этом случае мы будем до конца!» — прокомментировала посетительница фестиваля Людмила.
В завершение праздника Город снов озарили сотни языков пламени. Театры огня «Кано» и «Семаргл» устроили невероятное фаер-шоу, которым завершился вечер.