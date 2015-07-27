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Сегодня «Тюмень» сыграет с «Балтикой»

27 июля 2015, 11:53
ФК «Тюмень» проведет матч 4-го тура Первенства ФНЛ в Калининграде против местной «Балтики». Встреча состоится сегодня, 27 июля.

Напомним, с начала сезона обе команды уже провели три игры. При этом соперники тюменцев чувствуют себя весьма уверенно, занимая третье место в турнирной таблице с семью очками в активе. Первую игру против ярославского «Шинника» балтийцы провели со счетом 1:0, во второй против «Волгаря» из Астрахани все-таки пропустили один мяч в свои ворота, однако, также довели дело до победы — 2:1. Третий матч с красноярским «Енисеем» подопечные Хазрета Дышекова завершили вничью 1:1.

ФК «Тюмень» в этом сезоне пока не набрал ни одного очка: все три матча завершились поражением черно-белых. Неудачи на старте переместили команду в зону вылета — на 18-е место.

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