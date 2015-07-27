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Полиция нашла вандалов, разрушивших надгробия на кладбище

27 июля 2015, 11:36
На кладбище в селе Королево Голышманского района побывали вандалы. От их рук пострадало порядка двадцати надгробий, не пожалели даже могилы ветеранов. Полиция установила личности подозреваемых.

О произошедшем сообщалось на прошлой неделе в сюжете телеканала «Тюменское время». Как рассказала журналистам глава Королевского сельского поселения Галина Кайнова, разрушенные надгробия обнаружила местная учительница, пришедшая навестить могилу мужа. Увидев, что творится на кладбище, женщина сообщила водителю школьного автобуса. «Картина была ужасающая, что сотворили на кладбище, ни у кого у нас у жителей не укладывается в голове», — говорит Галина Кайнова.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что личности вандалов уже установлены.

«В дежурную часть МО МВД России „Голышмановский“ поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Королево у некоторых могил повреждены надгробные плиты. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ „Надругательство над телами умерших и местами их захоронения“. Сотрудниками полиции подозреваемые установлены», — отметили в областном главке.

В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, собирается доказательственная база.

#Новости#Тюменская область#Вандализм#Таня#Происшествия
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