Полиция нашла вандалов, разрушивших надгробия на кладбище

О произошедшем сообщалось на прошлой неделе в сюжете телеканала «Тюменское время». Как рассказала журналистам глава Королевского сельского поселения Галина Кайнова, разрушенные надгробия обнаружила местная учительница, пришедшая навестить могилу мужа. Увидев, что творится на кладбище, женщина сообщила водителю школьного автобуса. «Картина была ужасающая, что сотворили на кладбище, ни у кого у нас у жителей не укладывается в голове», — говорит Галина Кайнова.