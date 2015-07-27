Пиши кинорецензии и получай билеты в кино

Участнику конкурса Евгению не нравится в последней части «Терминатора» следующее: «Главный минус нового „Терминатора“ относится не к самому фильму, а к тому, куда повернула сюжет франшиза на этот раз. Впрочем, нас сразу предупредили, что „судьба переписана“, и это — чистая правда. Лично я не могу принять то, что фактически игнорируются два предыдущих фильма, события которых весьма важны и являлись, как мне казалось, обязательной частью таймлайна».