Пиши кинорецензии и получай билеты в кино

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В последнее время пользователи NashGorod.ru прислали рецензии на фильмы «Шпион», «Бармен», «Головоломка» и «Терминатор: Генезис».
«Шпион» — это пародия на шпионский боевик, этакая женская «бондиана». Фильм может похвастаться захватывающими боевыми действиями, красивыми городскими видами, интригующими гаджетами, — пишет Анастасия Осипова. — Но это комедия, а значит — наиболее важным атрибутом является наличие очень смешных действий практически в каждой сцене. И с этим заданием «Шпион» справился на отлично! Единственное замечание: для комедии фильм немного затянут — идет аж целых 2 часа! В конце концов, я отлично провела время в кинотеатре. Хотя и почувствовала затянутость фильма. Очень рекомендую этот фильм поклонникам жанра комедия».
Участнику конкурса Евгению не нравится в последней части «Терминатора» следующее: «Главный минус нового „Терминатора“ относится не к самому фильму, а к тому, куда повернула сюжет франшиза на этот раз. Впрочем, нас сразу предупредили, что „судьба переписана“, и это — чистая правда. Лично я не могу принять то, что фактически игнорируются два предыдущих фильма, события которых весьма важны и являлись, как мне казалось, обязательной частью таймлайна».
«Головоломка» — это не просто замечательный фильм, это очень важный фильм, — считает Анастасия. — Этот мультфильм помогает нам заглянуть в наше собственное сознание и понять, что в глубине души у нас у всех одни и те же основные эмоции (радость, печаль, гнев, страх, брезгливость). Каждая эмоция имеет важное значение, и мы должны научиться принимать их всех одинаково».
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