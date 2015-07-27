Первые велодорожки в центре открыты

Один километр пути, по которому теперь ездят велосипедисты, оснащен соответствующей разметкой и дорожными знаками. Пусть участок и небольшой, он дает старт масштабному проекту: в ближайшее время велодорожек в Тюмени появится множество.
После церемонии открытия на бульваре состоялся символический заезд, в котором приняли участие дети и взрослые. По мнению велосипедистов, такая дорожка очень удобна для активного отдыха, а самое главное, она не создает помех пешеходам.
«Это прорыв в культурной и спортивной жизни нашего города. Я уверен, что жители оценят это и отнесутся с пониманием к тому, что дорожки выделены из пешеходной зоны. Настало время формировать культуру пешеходов и велосипедистов, — сказал на церемонии открытия заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. — Сейчас мы формируем план развития велоинфраструктуры, рассчитанный на 5 лет. Только в этом году будет запущено порядка 20 километров велодорожек. Они предусмотрены в рамках сложившейся тротуарной сети и запроектированы при строительстве будущих развязок. В перспективе будет сделано еще более 170 километров велополос. В целях реализации концепции разработана маршрутная сеть движения велосипедистов с определением «объектов притяжения». На ней обозначены места массового семейного отдыха жителей, площадки по проведению культурных и спортивных мероприятий, торгово-развлекательные центры, а также высшие и средние специальные учебные заведения. Одним из основных объектов по развитию сети велодорожек является лесопарк «Гилевская роща».
Депутат Тюменской городской Думы, председатель федерации велосипедного спорта Юрий Баранчук рассказал, что все проекты по строительству дорожек он и представители этой общественной организации тестируют лично: «Мы проезжаем по всем объектам и фиксируем замечания, которые возникают во время строительства. В конце месяца мы планируем открыть велосипедную дорожку на Дамбовской. Но уже до официального открытия по этой дороге ездят многие тюменцы, им нравится безопасно и комфортно передвигаться на этих участках дорог».
Велодорожки на Лесобазе
Надо отметить, что реализация концепции предполагает обязательное межведомственное взаимодействие, поэтому в городе создана рабочая группа с участием представителей заинтересованных отраслевых и территориальных органов администрации города Тюмени, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Новшество уже оценили не только велосипедисты, но и пешеходы. По их мнению, велодорожки помогли упорядочить движение по бульвару.
«Почти каждый вечер бегаю по Текутьевскому бульвару и заметила, что с велосипедисты стали реже появляться на моем пути (в центре парка), — рассказала тюменка Евгения. — Удивилась, ведь веллеров обычно попадется очень много. Оказалось, что они массово ездят по краю бульвара — там, где велодорожки. Это очень удобно, так как не приходится уворачиваться от стремительно несущихся велосипедистов, и можно видеть, как их реально много ездит по новым дорожкам. Кстати с появлением дорожек желание купить велосипед усилилось. Если дорожки станут повсеместны, и по ним можно будет доехать из точки А в точку В на дальние расстояния, я наверняка выберу велосипед, а не автобус или авто».
Итоги опроса велосипедистов Тюмени
С мая 2015 года в Тюмени проходило анкетирование участников велодвижения.
77% отметили, что для них велосипед — атрибут активного досуга, для 12% — спорт, для 9% — средство передвижения. 55% участников опроса ездят на велосипеде 1–2 раза в неделю, 33% — пять раз в неделю, и лишь 12% пользуются велосипедом ежедневно в течение лета.
Среди причин, которые мешают ездить на велосипеде по городу чаще, тюменцы назвали погоду (47%), отсутствие велодорожек (28%), отсутствие места для хранения велосипеда дома, на работе/учебе.
Надо отметить, что жители нашего города чаще ездят на велосипеде по тротуарам. Об этом сообщили 74% участников опроса, и лишь 26% признались, что ездить по дорогам им удобнее.
Рейтинг предложений по развитию велоинфраструктуры в городе выглядит так: на первое место участники поставили «строить велодорожки до зеленых зон (парки, скверы) и иметь возможность кататься на их территории» — 47%. Вторую позицию занимает предложение «устраивать велополосы в центре города» (21%).
Предложение «строить велодорожки только внутри „спальных“ районов» поддержали 15%, «строить велодорожки от „спальных“ районов до центра города» — 10%.
Большинство участников проекта (91%) утверждают, что знают Правила дорожного движения, но, отвечая на вопрос: «Используете ли Вы специальную форму и защитный шлем?» — 47% указали «нет», 28% делают это лишь иногда и лишь 25% дали положительный ответ.
Опрос проходил и среди читателей NashGorod.ru в группе «ВКонтакте». Согласно его результатам, больше трети тюменцев уже очень давно не сидели на велосипеде, четверть тюменцев время от времени катаются на двухколесном друге, 20% катаются на велосипеде несколько раз в неделю, 8% ежедневно. 9% абсолютно не дружат с велосипедом.