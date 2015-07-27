Первые велодорожки в центре открыты

«Это прорыв в культурной и спортивной жизни нашего города. Я уверен, что жители оценят это и отнесутся с пониманием к тому, что дорожки выделены из пешеходной зоны. Настало время формировать культуру пешеходов и велосипедистов, — сказал на церемонии открытия заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. — Сейчас мы формируем план развития велоинфраструктуры, рассчитанный на 5 лет. Только в этом году будет запущено порядка 20 километров велодорожек. Они предусмотрены в рамках сложившейся тротуарной сети и запроектированы при строительстве будущих развязок. В перспективе будет сделано еще более 170 километров велополос. В целях реализации концепции разработана маршрутная сеть движения велосипедистов с определением «объектов притяжения». На ней обозначены места массового семейного отдыха жителей, площадки по проведению культурных и спортивных мероприятий, торгово-развлекательные центры, а также высшие и средние специальные учебные заведения. Одним из основных объектов по развитию сети велодорожек является лесопарк «Гилевская роща».