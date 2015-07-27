Осуждены преподаватели, получавшие взятки через сантехника

Как сообщалось ранее, в марте 2015 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени поступила информация, что слесарь-сантехник ТюмГАСУ выступает посредником при передаче денег от студентов преподавателям за проставление зачетов и экзаменов без фактической их сдачи. Информация вскоре подтвердилась.
Как установлено расследованием, 6 апреля 2015 года ассистент кафедры «Строительные конструкции» Ермолаев через посредника слесаря-сантехника университета получил две тысячи рублей взятки и без фактического приема зачета поставил в зачетной книжке одного из студентов третьего курса заочного отделения зачет по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений».
А доцент кафедры «Строительная механика» Белова 10 и 13 апреля 2015 года поставила отметки девяти студентам третьего курса заочного обучения по предмету «Строительная механика» без фактической сдачи экзамена, получив при посредничестве сантехника вознаграждение в общей сумме 36 тысяч рублей.
Суд назначил Ермолаеву штраф в размере 40 тысяч рублей, а Беловой — штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, она на полтора года лишена права занимать должности в образовательных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий. По приговорам суда суммы взяток будут конфискованы в доход государства.
Что касается сантехника, то он вышел сухим из воды: согласно примечанию к ст. 290 УК РФ уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве наступает при единовременной передаче денег в сумме более 25 тысяч рублей. Он же за свои услуги брал меньше.