Осуждены преподаватели, получавшие взятки через сантехника

Суд назначил Ермолаеву штраф в размере 40 тысяч рублей, а Беловой — штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, она на полтора года лишена права занимать должности в образовательных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий. По приговорам суда суммы взяток будут конфискованы в доход государства.