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Осуждены преподаватели, получавшие взятки через сантехника

27 июля 2015, 10:42
В Тюмени осуждены двое преподавателей ТюмГАСУ, которые через сантехника-посредника получали взятки от студентов. 50-летний сотрудник кафедры «Строительные конструкции» Александр Ермолаев и бывший доцент кафедры «Строительная механика» 53-летняя Ольга Белова признаны виновными по ч.3 ст.290 (получение взятки через посредника) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
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Тюмень

Как сообщалось ранее, в марте 2015 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени поступила информация, что слесарь-сантехник ТюмГАСУ выступает посредником при передаче денег от студентов преподавателям за проставление зачетов и экзаменов без фактической их сдачи. Информация вскоре подтвердилась.

Как установлено расследованием, 6 апреля 2015 года ассистент кафедры «Строительные конструкции» Ермолаев через посредника слесаря-сантехника университета получил две тысячи рублей взятки и без фактического приема зачета поставил в зачетной книжке одного из студентов третьего курса заочного отделения зачет по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений».

А доцент кафедры «Строительная механика» Белова 10 и 13 апреля 2015 года поставила отметки девяти студентам третьего курса заочного обучения по предмету «Строительная механика» без фактической сдачи экзамена, получив при посредничестве сантехника вознаграждение в общей сумме 36 тысяч рублей.

Суд назначил Ермолаеву штраф в размере 40 тысяч рублей, а Беловой — штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, она на полтора года лишена права занимать должности в образовательных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий. По приговорам суда суммы взяток будут конфискованы в доход государства.

Что касается сантехника, то он вышел сухим из воды: согласно примечанию к ст. 290 УК РФ уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве наступает при единовременной передаче денег в сумме более 25 тысяч рублей. Он же за свои услуги брал меньше.

#Новости#Взятки#Преподаватели#ТюмГАСУ#Тюмень#Таня#Происшествия
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