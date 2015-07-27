Как фотографировали 100 лет назад: выставка архивной фотографии

Экспозиция посвящена творчеству Якова Фидлермана, Исайи Кадыша, Иосифа и Семена Шустеров, Соломона Кардонского, внесших большой вклад в развитие фотодела в Тобольской губернии на рубеже 19–20 веков.
Выставка откроется в Тюмени в октябре, а пока организаторы предлагают найти в личном архиве работы мастеров из тюменских фотателье, чьи фамилии перечислены выше. Если у вас есть такие снимки (имена мастеров писались обычно на паспарту или обороте карточки), вы можете присоединиться к проекту. Контактные телефоны в Тюмени — 8-961-208-62-33, электронная почта [email protected]
Ретроспективные фотографии, дополняя друг друга, дают возможность окунуться в атмосферу жизни Тобольской губернии прошедших столетий. По словам организаторов, деятельность наших земляков-фотографов пока не получила должного освещения, их биографии недостаточно исследованы, а фотонаследие разбросано по фондам архивов, музеям различных городов и частным коллекциям. Задача проекта — вернуть забытые имена фотохудожников широкой публике.
«Мы откроем не только выставку, в планах снять документальный фильм, посвященный жизни и творчеству фотографов», — сообщил раввин Тюменской синагоги Игорь Варкин.
Выставка архивной фотографии «Старый фотограф» будет открыта для посещений в сентябре в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике и в октябре в Музее изобразительных искусств в Тюмени, сообщает комитет по делам национальностей.
Организатор — тюменская еврейская национально-культурная автономия «Авив».