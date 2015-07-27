Как фотографировали 100 лет назад: выставка архивной фотографии

Выставка откроется в Тюмени в октябре, а пока организаторы предлагают найти в личном архиве работы мастеров из тюменских фотателье, чьи фамилии перечислены выше. Если у вас есть такие снимки (имена мастеров писались обычно на паспарту или обороте карточки), вы можете присоединиться к проекту. Контактные телефоны в Тюмени — 8-961-208-62-33, электронная почта [email protected]