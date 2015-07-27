Академик РАМН прооперировал пациента в тюменской ОКБ № 1

Академик Белов посетил Тюмень с целью обмена опытом и развития связей между клиниками.
Имея уникальный опыт проведения операций на аорте и ее ветвях, Юрий Владимирович поделился собственными разработками в хирургии грудной аорты и прочел две лекции, посвященные самым передовым технологиям: хирургии грудных и торокоабдоминальных аневризм аорты; операции при онкопатологии с вовлечением магистральных сосудов, в том числе аорты.
В рамках обмена опытом 23 июля совместно с бригадой кардиологов ОКБ № 1 академик Белов провел и операцию на сердце пациенту с мультифокальным атеросклерозом и сопутствующей патологией. В ряде клиник до этого мужчине было отказано в хирургическом вмешательстве. Во время операции был восстановлен приток к нижним конечностям.
Как отмечает пресс-служба ОКБ № 1, Юрий Белов оценил навыки тюменских коллег, которые владеют hi-tech технологиями. Кроме того, Юрий Вадимович подчеркнул: «В России редко где существуют службы, оказывающие помощь новорожденным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А в областной клинической больнице № 1 г. Тюмени есть целое кардиохирургическое отделение № 2, где выполняют операции при врожденных пороках сердца детям с самого рождения».