nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Академик РАМН прооперировал пациента в тюменской ОКБ № 1

27 июля 2015, 13:15
Известный российский сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук и директор «Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского» Юрий Белов провел в Областной клинической больнице № 1 операцию на сердце пациенту с мультифокальным атеросклерозом. Своим уникальным опытом академик РАМН поделился с тюменскими кардиохирургами.

Академик Белов посетил Тюмень с целью обмена опытом и развития связей между клиниками.

Имея уникальный опыт проведения операций на аорте и ее ветвях, Юрий Владимирович поделился собственными разработками в хирургии грудной аорты и прочел две лекции, посвященные самым передовым технологиям: хирургии грудных и торокоабдоминальных аневризм аорты; операции при онкопатологии с вовлечением магистральных сосудов, в том числе аорты.

В рамках обмена опытом 23 июля совместно с бригадой кардиологов ОКБ № 1 академик Белов провел и операцию на сердце пациенту с мультифокальным атеросклерозом и сопутствующей патологией. В ряде клиник до этого мужчине было отказано в хирургическом вмешательстве. Во время операции был восстановлен приток к нижним конечностям.

Как отмечает пресс-служба ОКБ № 1, Юрий Белов оценил навыки тюменских коллег, которые владеют hi-tech технологиями. Кроме того, Юрий Вадимович подчеркнул: «В России редко где существуют службы, оказывающие помощь новорожденным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А в областной клинической больнице № 1 г. Тюмени есть целое кардиохирургическое отделение № 2, где выполняют операции при врожденных пороках сердца детям с самого рождения».

#Новости#Медицина#Операции#ОКБ №1#Кардиология#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25