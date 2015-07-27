Академик РАМН прооперировал пациента в тюменской ОКБ № 1

В рамках обмена опытом 23 июля совместно с бригадой кардиологов ОКБ № 1 академик Белов провел и операцию на сердце пациенту с мультифокальным атеросклерозом и сопутствующей патологией. В ряде клиник до этого мужчине было отказано в хирургическом вмешательстве. Во время операции был восстановлен приток к нижним конечностям.