Журналистам «Эха Москвы» понравилась Тюмень

В конференц-зале отеля «Ремезов» они встретились с представителями местных СМИ и своими слушателями — настоящими поклонниками «Эха Москвы», в основной массе возрастными тюменцами, слушающими любимое радио на УКВ-диапазоне.
Стартовал автопробег 19 июля из Москвы. Его командор и бессменный участник — Александр Пикуленко, передвигается на белом, но весьма заметном на дорогах Land Rover Discovery. Автомобиль едет по стране один, без сопровождения. Остальные участники пробега периодически меняются, прилетая из Москвы в определенные города. Коллектив радиостанции выбрал Discovery специально, положившись на надежность автомобиля, придуманного для путешествий, большого и удобного, с бензиновым двигателем, позволяющим избежать проблем с качеством топлива. Этот Land Rover Discovery из ограниченной серии, выпущенной в связи с заводским праздником — производством миллионного Discovery. Он доработан по нескольким показателям и за 3 тысячи километров лишь потерял пару клипс. Еще перегорела лампочка в бардачке. Но эти недочеты оперативно устранил тюменский дилер английской марки.
Маршрут автопробега «Эха» пролегает через Ярославль — Йошкар-Олу — Ижевск — Нижний Тагил — Тюмень — Омск — Новосибирск — Барнаул — Курган — Магнитогорск — Набережные Челны — Тольятти — Волгоград — Ставрополь — Саратов — Самару — Москву. Закончится путешествие 18 августа.
В Тюмени гостей встретили радушно и долго не хотели отпускать. С сотрудниками «Эха» горожане обсудили многое, от Собянина до Renault Sandero Stepway, а в завершении встречи подарили им ведро настоящей нефти. Пикуленко и его команда отметили, что Тюмень оказалась довольно приятным и чистым городом, с хорошим общественным транспортом и «московскими» новостройками.
Развернутое интервью с Александром Александровичем в скором времени читайте на портале NashGorod.ru.