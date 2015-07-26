Журналистам «Эха Москвы» понравилась Тюмень

Стартовал автопробег 19 июля из Москвы. Его командор и бессменный участник — Александр Пикуленко, передвигается на белом, но весьма заметном на дорогах Land Rover Discovery. Автомобиль едет по стране один, без сопровождения. Остальные участники пробега периодически меняются, прилетая из Москвы в определенные города. Коллектив радиостанции выбрал Discovery специально, положившись на надежность автомобиля, придуманного для путешествий, большого и удобного, с бензиновым двигателем, позволяющим избежать проблем с качеством топлива. Этот Land Rover Discovery из ограниченной серии, выпущенной в связи с заводским праздником — производством миллионного Discovery. Он доработан по нескольким показателям и за 3 тысячи километров лишь потерял пару клипс. Еще перегорела лампочка в бардачке. Но эти недочеты оперативно устранил тюменский дилер английской марки.