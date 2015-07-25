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В Тюмени столкнулись «Лада» и Jaguar

25 июля 2015, 13:17
В Тюмени на улице 50 лет Октября, 77 столкнулись «Лада» 14-й модели и Jaguar. Предварительно, водитель «Лады» нарушил очередность проезда при развороте. Пострадал 36-летний водитель отечественного автомобиля, у него травма головы и рваная рана виска.
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Тюмень

Fiat Albea и мотоцикл Honda столкнулись на улице 30 лет Победы. ДТП спровоцировано неправильным расположением автомобиля на проезжей части. 26-летний мотоциклист получил перелом лодыжки и ушибы конечностей.

«Лада» 14-й модели съехала в кювет и опрокинулась на 30-м километре автодороги Исетское-Упорово. 53-летний водитель автомобиля был нетрезв. В ГИБДД он не обратился, позже мужчина обратился за медицинской помощью в Упоровскую больницу, у пострадавшего ушиб грудной клетки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Во дворе дома по улице Николая Семенова автомобилем Ford сбита 6-летняя девочка. По свидетельству водителя иномарки, девочка выбежала из подъезда, из-за стоящего транспорта он не смог вовремя ее заметить и остановиться. Малышка получила сотрясение головного мозга.

Всего 24 июля на дорогах Тюменской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, сообщает Госавтоинспекция ТО.

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