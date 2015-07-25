В Тюмени столкнулись «Лада» и Jaguar

«Лада» 14-й модели съехала в кювет и опрокинулась на 30-м километре автодороги Исетское-Упорово. 53-летний водитель автомобиля был нетрезв. В ГИБДД он не обратился, позже мужчина обратился за медицинской помощью в Упоровскую больницу, у пострадавшего ушиб грудной клетки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.