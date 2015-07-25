В Тюмени столкнулись «Лада» и Jaguar

Fiat Albea и мотоцикл Honda столкнулись на улице 30 лет Победы. ДТП спровоцировано неправильным расположением автомобиля на проезжей части. 26-летний мотоциклист получил перелом лодыжки и ушибы конечностей.
«Лада» 14-й модели съехала в кювет и опрокинулась на 30-м километре автодороги Исетское-Упорово. 53-летний водитель автомобиля был нетрезв. В ГИБДД он не обратился, позже мужчина обратился за медицинской помощью в Упоровскую больницу, у пострадавшего ушиб грудной клетки. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Во дворе дома по улице Николая Семенова автомобилем Ford сбита 6-летняя девочка. По свидетельству водителя иномарки, девочка выбежала из подъезда, из-за стоящего транспорта он не смог вовремя ее заметить и остановиться. Малышка получила сотрясение головного мозга.
Всего 24 июля на дорогах Тюменской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, сообщает Госавтоинспекция ТО.