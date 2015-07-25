В Тюмени появился «Баян»

«Мы надеемся, что тюменцам и гостям города понравится новый арт-объект, несомненно украшающий наш и без того красивый город. А главная идея заключается в том, что люди смогут фотографироваться рядом с ним, примеряя на себя роль баяниста», — добавил Александр Синегубов.