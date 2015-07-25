В Тюмени появился «Баян»

Установка арт-объекта приурочена также к 50-летию Ленинского административного округа. На композиции об этом будет напоминать металлическая поздравительная лента.
Идея создания кованой скульптуры для Славянского сквера принадлежит администрации Ленинского административного округа, а ответственная миссия по воплощению идеи легла на компанию «Стройкомплекс-М». «Мы были рады сотрудничеству, в результате которого в совместном творчестве у нас получилось воплотить задуманные планы, — поделился коммерческий директор компании Александр Синегубов.
Следует отметить, что на создание арт-объекта понадобился всего месяц. Сначала Сергей Фефелов, художник-скульптор дизайн студии «Стиль жизни» разработал эскиз, далее был утвержден макет и только потом мастера компании «Стройкомплекс-М» приступили к изготовлению. Одним словом, мастера очень тщательно и основательно подошли к процессу оформления подарка.
Хочется добавить, что ежегодное вручение подарков на день рождения города стало доброй традицией «Стройкомплекс-М»: так в 2014 году специалисты компании изготовили палитру для Цветного бульвара, а в 2013 году солнечные часы, расположенные на площади 400-летия Тюмени.
«Мы надеемся, что тюменцам и гостям города понравится новый арт-объект, несомненно украшающий наш и без того красивый город. А главная идея заключается в том, что люди смогут фотографироваться рядом с ним, примеряя на себя роль баяниста», — добавил Александр Синегубов.