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В Тюмени появился «Баян»

25 июля 2015, 14:46
Вчера, 24 июля, в Славянском сквере состоялось открытие арт-объекта «Баян», приуроченное к 429-летию города.
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Тюмень

Установка арт-объекта приурочена также к 50-летию Ленинского административного округа. На композиции об этом будет напоминать металлическая поздравительная лента.

Идея создания кованой скульптуры для Славянского сквера принадлежит администрации Ленинского административного округа, а ответственная миссия по воплощению идеи легла на компанию «Стройкомплекс-М». «Мы были рады сотрудничеству, в результате которого в совместном творчестве у нас получилось воплотить задуманные планы, — поделился коммерческий директор компании Александр Синегубов.

Следует отметить, что на создание арт-объекта понадобился всего месяц. Сначала Сергей Фефелов, художник-скульптор дизайн студии «Стиль жизни» разработал эскиз, далее был утвержден макет и только потом мастера компании «Стройкомплекс-М» приступили к изготовлению. Одним словом, мастера очень тщательно и основательно подошли к процессу оформления подарка.

Хочется добавить, что ежегодное вручение подарков на день рождения города стало доброй традицией «Стройкомплекс-М»: так в 2014 году специалисты компании изготовили палитру для Цветного бульвара, а в 2013 году солнечные часы, расположенные на площади 400-летия Тюмени.

«Мы надеемся, что тюменцам и гостям города понравится новый арт-объект, несомненно украшающий наш и без того красивый город. А главная идея заключается в том, что люди смогут фотографироваться рядом с ним, примеряя на себя роль баяниста», — добавил Александр Синегубов.

#Новости#Арт-объект#Сквер Славянский#Тюмень#Стройкомплекс-М#Женя#Общество
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