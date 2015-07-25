У «Банка Российский кредит» отозвали лицензию

Как сообщается в объявлении на портале банка, ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» проводило высокорискованную кредитную политику. При этом банк представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и оснований, обязывающих Банк России принять решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Требования надзорного органа об отражении в отчетности реально принятых рисков банком не выполнено. Кроме того, ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» не соблюдались ранее введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций.