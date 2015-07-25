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У «Банка Российский кредит» отозвали лицензию

25 июля 2015, 13:35
В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, Банк России отозвал лицензию у ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». В Тюмени временное руководство филиалом расположилось на Володарского, 19/2.
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Тюмень

Как сообщается в объявлении на портале банка, ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» проводило высокорискованную кредитную политику. При этом банк представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и оснований, обязывающих Банк России принять решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Требования надзорного органа об отражении в отчетности реально принятых рисков банком не выполнено. Кроме того, ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» не соблюдались ранее введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли достаточных мер по нормализации ее деятельности.

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом. Информация о сроках выплат будет сообщена дополнительно, говорится в сообщении Центробанка.

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