Единороссы построят дом для многодетной семьи

Напомним, инициатором партийного проекта, который призван помочь в строительстве домов молодым многодетным семьям, проживающим в сельской местности, выступил губернатор Владимир Якушев на прошедшем заседании политсовета «Единой России». «Предлагаю инициировать партийный проект по строительству домов для многодетных семей. Кто-то из партийцев поможет деньгами, кто-то строительными материалами, кто-то поработает сам. Так мы сделаем хорошее конкретное дело, в котором объединятся усилия всех единороссов Тюменской области», — отметил тогда Владимир Якушев.
Как рассказал Виктор Рейн, создана рабочая группа регионального отделения партии. Вместе с департаментом социального развития и муниципальными органами власти отработаны вопросы, связанные с инженерным обустройством участков, на следующей неделе будут определены подрядные организации, которые выбираются по соотношению цена-качество и финансовом участии в строительстве. Проект стартует с постройки трех домов для трех семей, имеющих 5 и более детей и нуждающихся в жилье. Первый дом будет построен в Бердюжском районе в сентябре, сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
Руководитель фракции «Единая Россия» областной Думы Андрей Артюхов рассказал, что члены фракции из личных средств уже собрали 1 млн 100 тыс. рублей на строительство дома. Сбор средств продолжается. «Дома будут строиться на личные средства единороссов в виде добровольных пожертвований. Мы также рассчитываем, что жители области и представители бизнес-сообщества не окажутся сторонними наблюдателями. Общими усилиями мы сможем помочь многодетным семьям, живущим в очень стесненных условиях», — сообщил Артюхов.
Критериями для участия в проекте стали количество детей (их должно быть не менее пяти), каждый член семьи должен являться гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в Тюменской области, положительно характеризующимся по месту работы или учебы соответственно, у семьи должен быть земельный участок для строительства жилого дома и готовность использовать материнский капитал на эти цели. Возраст родителей — не старше 35 лет, они должны проживать в Тюменской области не менее 15 лет и достойно заниматься своими родительскими обязанностями.
«Не секрет, что именно молодым многодетным семьям на селе особенно трудно решить жилищный вопрос. Поэтому наш пилотный проект, начавшийся с постройки трех домов, будет продолжен в других муниципальных районах области», — отметил Рейн.