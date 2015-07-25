Единороссы построят дом для многодетной семьи

Критериями для участия в проекте стали количество детей (их должно быть не менее пяти), каждый член семьи должен являться гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в Тюменской области, положительно характеризующимся по месту работы или учебы соответственно, у семьи должен быть земельный участок для строительства жилого дома и готовность использовать материнский капитал на эти цели. Возраст родителей — не старше 35 лет, они должны проживать в Тюменской области не менее 15 лет и достойно заниматься своими родительскими обязанностями.