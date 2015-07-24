Жители домов на Харьковской не хотят переезжать в Казарово

Как рассказала директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елена Уляшева на встрече с квартиросъемщиками и собственниками квартир в аварийных домах, в настоящее время все жилье проходит процедуру оформления в Росреестре, распоряжения о предоставлении квартир будут подготовлены к началу августа и начнется выдача свидетельств о регистрации.
Жильцов серьезно возмутила перспектива оказаться на окраине, в Казарово, после расселения, поскольку по их словам там «одни наркоманы и цыгане». Другие требовали от Елены Уляшевой уже сейчас назвать адрес будущего проживания, поскольку им нужно подавать документы в школу о приеме в первый класс. Вся ситуация в том, что никто из них пока не знает точные адреса проживания. Руководитель департамента пообещала известить всех сразу, как только необходимые документы пройдут оформление в Росреестре.
«В настоящее время мы не можем сообщить вам точные адреса, поскольку документы в процессе оформления, — пояснила начальник департамента. — Что касается мест приобретения жилья, мы действовали в соответствии с Федеральным законом № 44. На участие в закупках может претендовать любой застройщик с домами в любом районе города. Единственное условие — жилье должно быть равноценным по площади и находиться в черте города. Указывать, в каком именно районе нам нужны квартиры, мы не имеем права — это нарушение антимонопольного законодательства. Могу сказать только, что район Казарово считается перспективным. Там идет активное строительство жилья, развивается инфраструктура. Там приобретают жилье по программам переселения из ветхого и аварийного жилья, селятся военные, жители автономных округов. Рядом с вами будут жить адекватные граждане».
Недовольным предоставляемым жильем Елена Уляшева посоветовала его приватизировать и затем обменять на жилплощадь в любом другом районе города. «Заявку на приватизацию вы можете подавать в тот же день, как въехали в новую квартиру, если право на приватизацию у вас не исчерпано», — пояснила она.
Тем же, кто успел приватизировать старую квартиру на Харьковской, администрация предоставит право купить новое жилье самостоятельно путем предоставления выкупной стоимости.