Жители домов на Харьковской не хотят переезжать в Казарово

«В настоящее время мы не можем сообщить вам точные адреса, поскольку документы в процессе оформления, — пояснила начальник департамента. — Что касается мест приобретения жилья, мы действовали в соответствии с Федеральным законом № 44. На участие в закупках может претендовать любой застройщик с домами в любом районе города. Единственное условие — жилье должно быть равноценным по площади и находиться в черте города. Указывать, в каком именно районе нам нужны квартиры, мы не имеем права — это нарушение антимонопольного законодательства. Могу сказать только, что район Казарово считается перспективным. Там идет активное строительство жилья, развивается инфраструктура. Там приобретают жилье по программам переселения из ветхого и аварийного жилья, селятся военные, жители автономных округов. Рядом с вами будут жить адекватные граждане».