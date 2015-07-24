В доме на Усиевича в Тюмени обвалился потолок

Он предоставил фото и рассказал, что сегодня утром его разбудил отец — житель второго этажа дома — и сообщил о повреждении. «Мы позвонили в МЧС и управляющую компанию. Из МЧС приезжали, посмотрели, дали инструкции, а в УК сказали, что это уже не их дом, и не их проблемы», — сказал Илья. Управляющей компанией по дому на сайте администрации города числится «УютСервисБыт», именно она, кстати, обслуживала и полуобвалившийся дом на Харьковской улице в Тюмени и жалобы на нее поступают в редакцию NashGorod.ru нередко.
В управляющей компании от комментариев отказались.
Илья пояснил, что по весне компания сняла с себя полномочия, между тем в реестре государственной жилищной инспекции значится, что ООО «УютСервисБыт» лицензию получило.
В МЧС России по Тюменской области подтвердили факт обращения жильца дома № 7 по улице Уисевича сегодня в 12.14 часов по поводу повреждения кровли. «На чердаке деревянного двухэтажного дома повреждены перекрытия на площади 9 квадратных метров. Угрозы жизни жильцов нет», — пояснили в МЧС.