В доме на Усиевича в Тюмени обвалился потолок

Он предоставил фото и рассказал, что сегодня утром его разбудил отец — житель второго этажа дома — и сообщил о повреждении. «Мы позвонили в МЧС и управляющую компанию. Из МЧС приезжали, посмотрели, дали инструкции, а в УК сказали, что это уже не их дом, и не их проблемы», — сказал Илья. Управляющей компанией по дому на сайте администрации города числится «УютСервисБыт», именно она, кстати, обслуживала и полуобвалившийся дом на Харьковской улице в Тюмени и жалобы на нее поступают в редакцию NashGorod.ru нередко.