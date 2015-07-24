«РН-Уватнефтегаз» в первом полугодии увеличил добычу нефти на 9,6%

Такие результаты достигнуты благодаря реализации комплекса мероприятий. Так, в январе—июне 2015 г. сохранены опережающие темпы эксплуатационного бурения, проходка составила 88,3 тыс. метров горных пород. На предприятии реализуются мероприятия по оптимизации цикла строительства новых скважин, повышению наработки на отказ скважинного оборудования. Наклонно-направленная скважина № 2948 глубиной 2849 м. на Усть-Тегусском месторождении была пробурена за 7,5 суток с показателем 11441 мст-мес. Всего в 1 полугодии 2015 года в рамках Уватского проекта в эксплуатацию введено 36 новых нефтяных скважин.