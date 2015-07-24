«РН-Уватнефтегаз» в первом полугодии увеличил добычу нефти на 9,6%

Такие результаты достигнуты благодаря реализации комплекса мероприятий. Так, в январе—июне 2015 г. сохранены опережающие темпы эксплуатационного бурения, проходка составила 88,3 тыс. метров горных пород. На предприятии реализуются мероприятия по оптимизации цикла строительства новых скважин, повышению наработки на отказ скважинного оборудования. Наклонно-направленная скважина № 2948 глубиной 2849 м. на Усть-Тегусском месторождении была пробурена за 7,5 суток с показателем 11441 мст-мес. Всего в 1 полугодии 2015 года в рамках Уватского проекта в эксплуатацию введено 36 новых нефтяных скважин.
Росту добычи также способствовало проведение комплекса геолого-технических мероприятий на действующих скважинах. Средний запускной дебит по нефти за январь—июнь 2015 года горизонтальных скважин превысил 168 т/сутки, наклонно-направленных скважин — около 90 т/сутки.
В мае 2015 года запущено в эксплуатацию Протозановское месторождение, на базе которого будет создан новый центр освоения Уватского проекта — Протозановский хаб, что позволит последовательно вовлечь в разработку шесть месторождений, запасы которых по категории С1+С2 превышают 48 млн тонн нефти.