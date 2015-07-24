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Разбойник был вооружен обрезком арматуры

24 июля 2015, 09:47
Мужчина с обрезком арматуры напал на организацию, специализирующуюся на выдаче микрозаймов, и забрал из кассы деньги. Разбойника задержали сотрудники тюменской полиции.
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Тюмень

«13 июля в дневное время в тюменскую полицию поступил звонок от представителя коммерческой организации, специализирующейся на выдаче микрозаймов населению. Он сообщил, что некоторое время назад в их офис на улице Республики вошел мужчина. Угрожая обрезком арматуры, неизвестный похитил находящиеся в кассе деньги — 10 тысяч рублей, а потом скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

К раскрытию данного преступления подключились сотрудники уголовного розыска ОП № 5 и УМВД России по Тюмени. Вскоре на съемной квартире был задержан 40-летний житель Нижнетавдинского района. Задержанный пояснил, что пошел на преступление, чтобы получить денег на спиртное.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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