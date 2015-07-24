Разбойник был вооружен обрезком арматуры

«13 июля в дневное время в тюменскую полицию поступил звонок от представителя коммерческой организации, специализирующейся на выдаче микрозаймов населению. Он сообщил, что некоторое время назад в их офис на улице Республики вошел мужчина. Угрожая обрезком арматуры, неизвестный похитил находящиеся в кассе деньги — 10 тысяч рублей, а потом скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.