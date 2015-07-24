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«Ночь кино»: посмотри три фильма за 300 рублей

24 июля 2015, 15:15
Сразу три новейших киноленты за 300 рублей покажут в пятницу и субботу, 24 и 25 июля, в кинотеатре «Азбука кино» (ТРЦ «Фаворит»).
Сюжет
Тюмень

На «Ночи кино» зрители смогут всего за 300 рублей увидеть сразу три новейших киноленты: псевдодокументальный фильм ужасов от продюсера «Астрала» и «Паранормального явления» «Виселица», боевик «Ускорение» и ожидавшаяся шесть лет премьера пятой части терминатора «Терминатор: Генезис».

Торопитесь стать обладателем билетов на «Ночь кино», старт в 23:00.

Кинотеатр «Азбука Кино»: ТРЦ «Фаворит», ул. Валерии Гнаровской, 12, подробности vk.com/azbukakino72 и на сайте http://azbukakino.com/

Телефоны для справок: 38-54-44, 38-50-55.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Кино#Тюмень#Ирина#Культура
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