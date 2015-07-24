«Ночь кино»: посмотри три фильма за 300 рублей

На «Ночи кино» зрители смогут всего за 300 рублей увидеть сразу три новейших киноленты: псевдодокументальный фильм ужасов от продюсера «Астрала» и «Паранормального явления» «Виселица», боевик «Ускорение» и ожидавшаяся шесть лет премьера пятой части терминатора «Терминатор: Генезис».