«Ночь кино»: посмотри три фильма за 300 рублей

На «Ночи кино» зрители смогут всего за 300 рублей увидеть сразу три новейших киноленты: псевдодокументальный фильм ужасов от продюсера «Астрала» и «Паранормального явления» «Виселица», боевик «Ускорение» и ожидавшаяся шесть лет премьера пятой части терминатора «Терминатор: Генезис».
Торопитесь стать обладателем билетов на «Ночь кино», старт в 23:00.
Кинотеатр «Азбука Кино»: ТРЦ «Фаворит», ул. Валерии Гнаровской, 12, подробности vk.com/azbukakino72 и на сайте http://azbukakino.com/
Телефоны для справок: 38-54-44, 38-50-55.