«Мостострой-11» могут оштрафовать за повреждение кабеля

ОАО «Тура Телеком», оператор связи SiberCat, направило обращение в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО о нарушении со стороны ОАО «Мостострой-11» правил охраны линий и сооружений связи при строительстве, которое повлекло прекращение связи в районе улиц Республики и 50 лет Октября в Тюмени. В отношении стройкомпании составили административный протокол по ч.2.ст.13.5 КоАП РФ, который направлен по подведомственности.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района Тюмени юридическое лицо признано виновным. ОАО «Мостострой-11» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает управление Роскомнадзора.
Тем не менее, указанное постановление мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района Тюмени еще не вступило в законную силу. Следовательно, вопрос виновности окончательно не решен. ОАО «Мостострой-11», не согласившись с решением судьи, подало апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Тюмени, прокомментировала начальник юридического отдела строительной компании Екатерина Сабитова.