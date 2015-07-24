«Мостострой-11» могут оштрафовать за повреждение кабеля

ОАО «Тура Телеком», оператор связи SiberCat, направило обращение в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО о нарушении со стороны ОАО «Мостострой-11» правил охраны линий и сооружений связи при строительстве, которое повлекло прекращение связи в районе улиц Республики и 50 лет Октября в Тюмени. В отношении стройкомпании составили административный протокол по ч.2.ст.13.5 КоАП РФ, который направлен по подведомственности.