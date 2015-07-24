Горячие новости: Провал на федеральной трассе, голый в луже и КВН-«Союз»

Обрушившаяся на Тюменскую область стихия разрушила участок федеральной трассы. Водителям пришлось остановить и даже развернуть свои автомобили, планирующим поездку потребовалось менять маршруты следования. Трассу 20 июля размыло на 7 метров в глубину и около 30 метров в ширину — движение оказалось невозможным. Сегодня проезд открыт. Информация о проблеме на дороге собрала более 7000 просмотров и 53 комментария.
Героем второй новости ТОПа стал мужчина, который абсолютно голым бегал по улице Ставропольской в Тюмени, с разбегу прыгал в лужи и барахтался в них. Неудивительно, что странный гражданин попал в объектив камеры мобильного телефона и на YouTube. Более 7000 просмотров у этой новости и 35 комментариев.
А третья новость — культурная, вызывающая гордость за тюменскую команду КВН «Союз». Ребята успешно выступили на фестивале «Голосящий КиВиН-2015». Команда «Союз» привезет в наш город «Малого КиВиНа в золотом». Более 5500 раз заглянули фанаты КВН на страничку с этой информацией и оставили 5 комментариев с поздравлениями.
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