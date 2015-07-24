Большая игротека — в торговой галерее «Вояж»

Приходите всей семьей — будет много игр всех жанров: и детские, и взрослые, и семейные. Аниматоры всех научат играть в разные игры и подарят море позитива!
Нереальная атмосфера, хорошее настроение, захватывающие настольные игры от компании «Мосигра» — и все это абсолютно бесплатно и в удобное для вас время: с 15 до 18 часов.
Возрастные ограничения: от 5 до 99+.
На игротеку можно опаздывать и приезжать в любое время, пока она идёт, можно приходить с детьми, компанией или одному. В общем, чтобы веселье началось, главное — просто попасть на игротеку в «Вояж»!
Встречаемся 25 июля на фудкорте Торговой Галереи «Вояж». До встречи за игрой.
Торговая галерея «Вояж»: ул. Герцена, 94.