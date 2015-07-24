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Большая игротека — в торговой галерее «Вояж»

24 июля 2015, 09:01
В День города в торговой галерее «Вояж» пройдет большая игротека. Это будет первое из целой серии еженедельных мероприятий.
Сюжет
Тюмень

Приходите всей семьей — будет много игр всех жанров: и детские, и взрослые, и семейные. Аниматоры всех научат играть в разные игры и подарят море позитива!

Нереальная атмосфера, хорошее настроение, захватывающие настольные игры от компании «Мосигра» — и все это абсолютно бесплатно и в удобное для вас время: с 15 до 18 часов.

Возрастные ограничения: от 5 до 99+.

На игротеку можно опаздывать и приезжать в любое время, пока она идёт, можно приходить с детьми, компанией или одному. В общем, чтобы веселье началось, главное — просто попасть на игротеку в «Вояж»!

Встречаемся 25 июля на фудкорте Торговой Галереи «Вояж». До встречи за игрой.

Торговая галерея «Вояж»: ул. Герцена, 94.

#Новости#Настольные игры#Галерея Вояж#Тюмень#Ирина#Общество
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