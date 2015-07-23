Youtube могут внести в реестр нарушителей авторских прав

Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, по заявлению правообладателя «ТНТ-Телесеть» определением Московского городского суда от 7 апреля 2015 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы «Физрук» (1-й сезон, серии 1–20), «Физрук» (2-й сезон, серии 1–4, 6–14) и «Чернобыль» (серии 1–2, 5–8), размещенные на видеохостинге http://www.youtube.com.