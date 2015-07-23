Youtube могут внести в реестр нарушителей авторских прав

Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, по заявлению правообладателя «ТНТ-Телесеть» определением Московского городского суда от 7 апреля 2015 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы «Физрук» (1-й сезон, серии 1–20), «Физрук» (2-й сезон, серии 1–4, 6–14) и «Чернобыль» (серии 1–2, 5–8), размещенные на видеохостинге http://www.youtube.com.
Первоначальное уведомление о нарушении авторских прав направлялось администрации YouTube 8 апреля 2015 года, после чего противоправная информация была удалена.
Однако, по данным ведомства, в дальнейшем по результатам мониторинга сайта YouTube неоднократно выявлялось повторное размещение этих сериалов.
20 июля 2015 года был проведен очередной мониторинг нелегального их размещения на портале видеохостинга.
В результате было выявлено 137 ссылок, где размещается нелегальный контент.
Уведомления с просьбой об удалении противоправно размещенных материалов Росокмнадзор неоднократно направлял администрации интернет-ресурса.
При этом в настоящее время доступ к нелегальному видео администрацией ресурса не ограничен.
Роскомнадзор предупреждает российских пользователей, что 27 июля 2015 года отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав.
По истечении трех рабочих дней в случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи.
Это может привести к тому, что для абонентов отдельных интернет-провайдеров будет ограничен доступ ко всему сервису YouTube.
В то же время Роскомнадзор рассчитывает на неукоснительное исполнение администрацией видеопортала вступившего в силу судебного акта.