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Выпивали с приезжими и отбирали у них ценные вещи

23 июля 2015, 16:57
В Тюмени сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые нападали на подвыпивших приезжих.
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Тюмень

«Установлено, что злоумышленники подыскивали потенциальных жертв на железнодорожном вокзале. Как правило, внимание подозреваемых привлекали мужчины, склонные к употреблению алкоголя. После знакомства и совместного распития алкоголя фигуранты уводили приезжих во дворы домов, где избивали людей и отбирали у них ценные вещи — телефоны, золотые украшения и деньги», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали подозреваемых в заброшенном доме, где те проживали на протяжении двух недель. В настоящее время в отношении ранее судимых за имущественные преступления жителей Ялуторовска, Уренгоя и Владивостока возбуждены уголовные дела. В ходе расследования удалось установить причастность молодых людей к трем противоправным деяниям. Кроме того, один из задержанных признался в совершении ряда карманных краж, а также хищений из автомобилей у торговых центров Тюмени.

Сотрудники полиции имеют основания полагать, что задержанные могут быть причастны к иным аналогичным преступлениям, и просят тюменцев, пострадавших от похожих злоумышленников, обращаться в органы внутренних дел.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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