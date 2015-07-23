Выпивали с приезжими и отбирали у них ценные вещи

«Установлено, что злоумышленники подыскивали потенциальных жертв на железнодорожном вокзале. Как правило, внимание подозреваемых привлекали мужчины, склонные к употреблению алкоголя. После знакомства и совместного распития алкоголя фигуранты уводили приезжих во дворы домов, где избивали людей и отбирали у них ценные вещи — телефоны, золотые украшения и деньги», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Полицейские задержали подозреваемых в заброшенном доме, где те проживали на протяжении двух недель. В настоящее время в отношении ранее судимых за имущественные преступления жителей Ялуторовска, Уренгоя и Владивостока возбуждены уголовные дела. В ходе расследования удалось установить причастность молодых людей к трем противоправным деяниям. Кроме того, один из задержанных признался в совершении ряда карманных краж, а также хищений из автомобилей у торговых центров Тюмени.
Сотрудники полиции имеют основания полагать, что задержанные могут быть причастны к иным аналогичным преступлениям, и просят тюменцев, пострадавших от похожих злоумышленников, обращаться в органы внутренних дел.