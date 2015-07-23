Выпивали с приезжими и отбирали у них ценные вещи

Полицейские задержали подозреваемых в заброшенном доме, где те проживали на протяжении двух недель. В настоящее время в отношении ранее судимых за имущественные преступления жителей Ялуторовска, Уренгоя и Владивостока возбуждены уголовные дела. В ходе расследования удалось установить причастность молодых людей к трем противоправным деяниям. Кроме того, один из задержанных признался в совершении ряда карманных краж, а также хищений из автомобилей у торговых центров Тюмени.