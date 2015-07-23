Нижнетавдинскую ПК «Молоко» оштрафовали антимонопольщики

Напомним, еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров и остатки этих товаров на складах, Тюменским УФАС России проводиться с 15 августа 2014 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации“» и поручения ФАС России от 12.08.2014 № ИА/32275-ПР/14.