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Нижнетавдинскую ПК «Молоко» оштрафовали антимонопольщики

23 июля 2015, 09:47
С 15 августа 2014 года по настоящий момент каждый понедельник ООО «ПК «Молоко» обязано было предоставлять сведения о ценах и остатках товара. Но сроки компания нарушала и поплатилась штрафом.
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Тюмень

По информации тюменского УФАС, «Молоко» неоднократно нарушало договоренность и срывало еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров.

«Все организации должны осознавать, что при нарушении сроков предоставления информации в антимонопольный орган, неминуемы административные штрафы от 50 000 рублей до 500 000 рублей. ООО „ПК „Молоко“ было привлечено к минимальной административной ответственности, но в случае повторного нарушения размер штрафа существенно возрастет“ — прокомментировал заместитель руководителя, начальник отдела контроля за монополистической деятельностью Дмитрий Полухин.

Напомним, еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров и остатки этих товаров на складах, Тюменским УФАС России проводиться с 15 августа 2014 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации“» и поручения ФАС России от 12.08.2014 № ИА/32275-ПР/14.

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