nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На фестивале кофеен в День города сварят гигантский латте

23 июля 2015, 09:15
Фестиваль кофеен «Кофе улиц» пройдет в День города на Городской площади (напротив цирка). Здесь расположатся представители известных городских кофеен: «Шоколадницы», «Кофеина», «Максима», «Кофешоп», I’m coffee, Coffeemakers, «Мокко».
Сюжет
Тюмень

Фестиваль кофе пройдет в День города на Городской площади (напротив цирка). Здесь расположатся представители известных городских кофеен: «Шоколадницы», «Кофеина», «Максима», «Кофешоп», I’m coffee, Coffeemakers, «Мокко».

Фестиваль пройдет с 12 до 21 часа. Бариста будут соревноваться в приготовлении капуччино на скорость, будет конкурс латте-арта, а также определят лучших по итогам общекомандного зачета.

Кроме этого, на фестивале попытаются сделать самый большой в истории города рисунок на пенке латте — его будут делать в огромном стакане высотой 1,7 м.

Для всех желающих будут проводить мастер-классы по приготовлению кофе, детей научат делать сувениры из кофейных зерен. Также будет здесь зона кондитерских изделий.

#Новости#Фестивали#Тюмень#Кофейня#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25