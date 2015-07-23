На фестивале кофеен в День города сварят гигантский латте

Фестиваль кофе пройдет в День города на Городской площади (напротив цирка). Здесь расположатся представители известных городских кофеен: «Шоколадницы», «Кофеина», «Максима», «Кофешоп», I’m coffee, Coffeemakers, «Мокко».
Фестиваль пройдет с 12 до 21 часа. Бариста будут соревноваться в приготовлении капуччино на скорость, будет конкурс латте-арта, а также определят лучших по итогам общекомандного зачета.
Кроме этого, на фестивале попытаются сделать самый большой в истории города рисунок на пенке латте — его будут делать в огромном стакане высотой 1,7 м.
Для всех желающих будут проводить мастер-классы по приготовлению кофе, детей научат делать сувениры из кофейных зерен. Также будет здесь зона кондитерских изделий.