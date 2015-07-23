Чиновницу, на которую работал осужденный, обвиняют в служебном подлоге

«Установлено, что глава администрация Лупандина в разное время заключала с осужденным срочные трудовые соглашения на выполнение работ на территории поселения в качестве разнорабочего. При этом, по версии следствия, мужчина какое-то время работал на территории личного домовладения чиновницы — копал картофель, рыл сливную яму для бани, делал фундамент для бани, разгружал щебень, убирал снег и т.д. За выполненные на дому главы работы осужденный получил из бюджета зарплату в общей сумме около 3 тысяч рублей. Кроме того, эти дни ему были зачтены в срок отбытия наказания — чиновница в табелях учета рабочего времени указала ложные сведения, что он выполнял работы по благоустройству поселения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.