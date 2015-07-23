Чиновницу, на которую работал осужденный, обвиняют в служебном подлоге

В 2011, 2013 и 2014 годах житель деревни Тополевка, входящей в состав Нижнеманайского сельского поселения, неоднократно был осужден по ч.1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей) к исправительным работам с удержанием из заработка 10% в доход государства. Уголовно-исполнительной инспекцией мужчина был направлен в администрацию Нижнеманайского сельского поселения.
«Установлено, что глава администрация Лупандина в разное время заключала с осужденным срочные трудовые соглашения на выполнение работ на территории поселения в качестве разнорабочего. При этом, по версии следствия, мужчина какое-то время работал на территории личного домовладения чиновницы — копал картофель, рыл сливную яму для бани, делал фундамент для бани, разгружал щебень, убирал снег и т.д. За выполненные на дому главы работы осужденный получил из бюджета зарплату в общей сумме около 3 тысяч рублей. Кроме того, эти дни ему были зачтены в срок отбытия наказания — чиновница в табелях учета рабочего времени указала ложные сведения, что он выполнял работы по благоустройству поселения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В ноябре 2014 года местная жительница сообщила в прокуратуру Упоровского района о неправомерных действиях главы администрации. Прокуратура провела проверку, материалы которой направила в органы следственного комитета. В феврале 2015 года по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Упоровского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкция ч.1 ст. 285 УК РФ, наиболее тяжкая из предъявленных Лупандиной, предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.