«Большой пикник»: тюменцы отдыхают, несмотря на холодное лето

Благодаря такому подходу каждый может заниматься тем, что ему по душе, и выбирать комфотное для себя место — хочешь, попивай кофе на лавочке и общайся со знакомыми; хочешь — занимайся шопингом или слушай живую музыку; хочешь — общайся с художниками/фотографами и участвуй в мастер-классах. Возможность выбирать из активностей, которые приготовили организаторы — одно из главных преимуществ этого формата. Вход платный — 900 рублей.