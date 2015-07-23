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«Большой пикник»: тюменцы отдыхают, несмотря на холодное лето

23 июля 2015, 18:30
Погода несколько дней назад не особо радовала тюменцев теплом и солнышком, однако гостей «Большого пикника», который прошел во дворе дома Буркова, исторического особняка, это не напугало. Больше двухсот человек собрались, чтобы интересно провести время, послушать живую музыку и пообщаться.
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Отдых

Что представляют собой по формату «пикники» и чем они отличаются от обычных городских праздников? Чаще всего на массовых праздниках есть центр — сцена, откуда ведущий управляет толпой, проводит конкурсы, объявляет выступающих, в общем, организует и ведет за собой.

Пикник больше напоминает мозаику — на одном пространстве собраны островки: лавки с тематическими товарами, мини-выставки, точки с мастер-классами, арт-площадки. Конечно, без ведущего и нескольких концертных номеров не обходится и тут, однако на пикнике они не центр, а одни из составных частей события.

Благодаря такому подходу каждый может заниматься тем, что ему по душе, и выбирать комфотное для себя место — хочешь, попивай кофе на лавочке и общайся со знакомыми; хочешь — занимайся шопингом или слушай живую музыку; хочешь — общайся с художниками/фотографами и участвуй в мастер-классах. Возможность выбирать из активностей, которые приготовили организаторы — одно из главных преимуществ этого формата. Вход платный — 900 рублей.

Что же интересного было на «Большом пикнике»?

— еда и напитки, которые бесплатно предоставляли «Шоколадница», «Булка» и домашние кондитерские. Пик их работы пришелся на начало мероприятия, чем ближе к концу, тем меньше оставалось надежды раздобыть себе нежный капкейк или чашечку кофе;

— живая музыка. Live band, в котором солирует яркая и улыбчивая Яна Миллер, исполнил каверы на мировые хиты. В адрес коллектива прозвучало немало теплых слов, и не зря: они внесли веский вклад в неповторимую атмосферу пикника. Недаром Яна называет себя амбассадором счастья;

— показ одежды от бренда US Polo;

— исполнение с вышки оперной певицей двух арий. «Мне даже как-то не по себе стало, — призналась одна из гостей пикника. — Было в этом что-то потустороннее: женщина в длинном черном платье поет, поднявшись над нами, высоким голосом — как призрак». Действительно, это было одно из самых сильных впечатлений пикника. Затем на вышке над городом могли подняться все желающие гости;

— мастер-классы: можно было заняться гончарным делом вместе с Retrohouse, научиться делать сыроедческую пасту;

— лавки с букетами из овощей, одеждой, украшениями, аксессуарами, блокнотами, альбомами, косметика. Все, что модно и соответствует трендам, можно было купить в одном месте — на «Пикнике»;

— фотозона от «Фотосцены» — ярко-голубое пианино приковывало взгляды и внимание. Многие не преминули сделать здесь необычные снимки;

— арт-площадки от фотографов, художников, керамистов. Фотограф Вадим Рейман предлагал сыграть в игру: соотнести фотографии людей в обычной жизни и их же снимки в креативных образах (женщина-кошка, Грейс Келли, безумный ученый, рыцарь и других). Это удавалось сделать не всем, однако были люди с отличным визуальным восприятием: они безошибочно находили в загримированных лицах нужные;

— шаржи и портреты. Две художницы за несколько минут акварелью или маркером набрасывали ваш портрет — эту площадку организовал журнал «Стольник»;

— работа парикмахеров и брадобреев Chop-chop — оформить прическу и бороду мог любой желающий;

— катание на сигвее. Тот, кто хоть раз пробовал, знает — это непередаваемые ощущения.

В этом году «Большой пикник» сменил площадку: в 2014 он проходил во дворе дома-музея Машарова, а в этот раз — во дворе дома Буркова. Это, безусловно, положительное изменение: можно было заходить внутрь старинного особняка, чтобы согреться. Да и площадь двора значительно больше, а значит, гости чувствовали себя комфортнее.

#Новости#Отдых#Тюмень#Ирина#Культура
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