Зачем сделали велодорожки на Текутьевском бульваре

Успех велофестиваля, который прошел 12 июня, вызвал желание повторить это событие, отметил руководитель федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Баранчук. Площадка организована совместно с администрацией Тюмени и компанией «Фортум».
В программе мероприятия — массовый заезд, «Змейка», «Квадрат», «Круг» — конкурсы, похожие на те, что были на велофестивале. Заезд будет проходить по Текутьевскому бульвару, где уже нанесли разметку и установили знаки от парковки у Тюменского технопарка до Холодильной — там будет разворот. Общая дистанция — около километра.
«Так как количество велолюбителей растет в геометрической прогрессии, будет нелишним улучшить навыки вождения двухколесного транспорта и проверить знание правил дорожного движения, — рассказал Юрий Баранчук. — И пешеходы должны узнать, как передвигаться по велосипедным дорожкам, узнать, что заходить на них нельзя».
Будут призы, лотерея, первые 200 участников получат фирменные бейсболки. Также здесь будет и детская площадка с конкурсами и сладкими призами.
Компания «Фортум» представит на этой площадке проект «Генератор добра». Это приложение для смартфонов, которое фиксирует, какое расстояние вы преодолели, занимаясь спортом. Пропорционально количеству произведенной во время движения «энергии» перечисляются деньги на благотворительность — детям с тяжелыми заболеваниями. Чем больше вы бегаете, ходите, ездите на велосипеде, тем больше средств будет перечислено в фонды. Какую именно благотворительную организацию поддержать, вы выбираете сами: это может быть тюменский «Ключ к жизни», челябинский «Бельчонок» или няганская «Гармония».