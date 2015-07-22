Зачем сделали велодорожки на Текутьевском бульваре

Компания «Фортум» представит на этой площадке проект «Генератор добра». Это приложение для смартфонов, которое фиксирует, какое расстояние вы преодолели, занимаясь спортом. Пропорционально количеству произведенной во время движения «энергии» перечисляются деньги на благотворительность — детям с тяжелыми заболеваниями. Чем больше вы бегаете, ходите, ездите на велосипеде, тем больше средств будет перечислено в фонды. Какую именно благотворительную организацию поддержать, вы выбираете сами: это может быть тюменский «Ключ к жизни», челябинский «Бельчонок» или няганская «Гармония».