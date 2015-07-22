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В Тюмень прилетели сто черепах

22 июля 2015, 08:30
Две тысячи аквариумных рыбок, 100 черепах, 126 тысяч насекомых энтомофагов и три тысячи медицинских пиявок прибыли в Тюмень из Московской области.
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Тюмень

Как сообщает Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на пункте пропуска аэропорта «Рощино» специалисты провели ветеринарный досмотр живого груза. Сотрудники Управления проверили ветеринарные сопроводительные документы на груз, после чего разрешили его движение к пунктам назначения.

Рыбки и черепахи отправились в город Тобольск (ООО «Ковчег»), медицинские пиявки поступили в торговый дом «На Широтной» в Тюмени, а насекомые энтомофаги стали обитателями Тепличного комбината «ТюменьАгро» в д. Нариманова Тюменского района.

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