В Тюмень прилетели сто черепах

Как сообщает Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на пункте пропуска аэропорта «Рощино» специалисты провели ветеринарный досмотр живого груза. Сотрудники Управления проверили ветеринарные сопроводительные документы на груз, после чего разрешили его движение к пунктам назначения.
Рыбки и черепахи отправились в город Тобольск (ООО «Ковчег»), медицинские пиявки поступили в торговый дом «На Широтной» в Тюмени, а насекомые энтомофаги стали обитателями Тепличного комбината «ТюменьАгро» в д. Нариманова Тюменского района.