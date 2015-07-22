В Тюмень прилетели сто черепах

Как сообщает Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на пункте пропуска аэропорта «Рощино» специалисты провели ветеринарный досмотр живого груза. Сотрудники Управления проверили ветеринарные сопроводительные документы на груз, после чего разрешили его движение к пунктам назначения.