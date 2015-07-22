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У «Буратино» столкнулись Opel и Toyota: девушка в больнице

22 июля 2015, 13:58
Днем 22 июля на перекрестке улиц Республики — Тульская в Тюмени произошла серьезная авария с участием автомобилей Opel и Toyota.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, Opel двигался по улице Республики со стороны Одесской в сторону «Строителя», а Toyota ехала по Тульской. Водитель «Тойоты» утверждает, что девушка на «Опеле» пересекала перекресток на красный сигнал светофора. В ГИБДД Тюменской области добавляют, что свидетели происшествия поддерживают данную версию, однако делать выводы о том, кто виновен, пока рано.

Сама водитель «Опеля» ситуацию прокомментировать не может. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма плеча — она госпитализирована.

Судя по фотографии, удар был настолько сильным, что Opel даже развернуло в противоположную его движению сторону.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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