У «Буратино» столкнулись Opel и Toyota: девушка в больнице

По предварительным данным, Opel двигался по улице Республики со стороны Одесской в сторону «Строителя», а Toyota ехала по Тульской. Водитель «Тойоты» утверждает, что девушка на «Опеле» пересекала перекресток на красный сигнал светофора. В ГИБДД Тюменской области добавляют, что свидетели происшествия поддерживают данную версию, однако делать выводы о том, кто виновен, пока рано.