Опрессовка, этап 4: 40 домов не получили горячую воду вовремя

Напомним, гидравлические испытания в городе распределены на 6 этапов. Четвертый коснулся центральной части областного центра, за эти две недели проведены испытания на 230 км распределительных сетей, из них признаны ветхими 47,6 км. Кроме того, гидравлические испытания сетей от котельных проведены на 84 км тепловых сетей. Выполнен профилактический ремонт на 31 котельной, подающей ГВС и на 14 котельных без ГВС, гидравлические испытания прошли на 97 центральных тепловых пунктах.