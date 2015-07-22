Опрессовка, этап 4: 40 домов не получили горячую воду вовремя

Напомним, гидравлические испытания в городе распределены на 6 этапов. Четвертый коснулся центральной части областного центра, за эти две недели проведены испытания на 230 км распределительных сетей, из них признаны ветхими 47,6 км. Кроме того, гидравлические испытания сетей от котельных проведены на 84 км тепловых сетей. Выполнен профилактический ремонт на 31 котельной, подающей ГВС и на 14 котельных без ГВС, гидравлические испытания прошли на 97 центральных тепловых пунктах.
«В результате проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность были выявлены многочисленные повреждения на тепловых сетях. На сегодняшний день, такие участки распределительных тепловых сетей выведены в капитальные ремонты, порядка 40 домов остаются без горячего водоснабжения, которое будет восстановлено в ближайшее время», — говорят в «Тепло Тюмени».
Между тем, жильцы дома № 13 на Геологоразведчиков уверяют, что воду им дали 17 числа. На улице 50 лет ВЛКСМ, 71а также заявляют, что вода не появилась 15-го числа, но ее дали спустя пару дней.
5 этап опрессовок начат в Тюмени 20 июля, а завершится по плану 02 августа. В работе этого периода испытания 65 км сетей. Отключены от системы горячего водоснабжения будут 818 объектов, среди которых 630 жилых дома в районе улиц: 30 лет Победы, Широтная, Пермякова, М.Боровская, Мельникайте, Монтажников, Олимпиская, Энергостроителей и т.д. Перечень объектов можно найти на официальном сайте «Тепла Тюмени» и здесь.
Опрессовки планируют завершить в городе 17 августа 2015 года.