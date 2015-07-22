Мобильные операторы будут блокировать номер абонента за спам

Ранее руководитель Тюменского ФАС Игорь Веретенников отмечал, что количество рекламы посредством смс-сообщений заметно уменьшилось. «По нашим наблюдениям количество смс-спама уменьшилось, потому что мы и наши коллеги на других территориях привлекают операторов к административной ответственности за каждое смс. Штраф за нарушение составляет для юридического лица от 100–500 тысяч рублей за одно смс-сообщение, поэтому, наверное, уже не особо выгодно становится рассылать спам потребителям без их согласия», — сказал Игорь Веретенников. Тем не менее, по его словам, спам до сих пор присутствует.