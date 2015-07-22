Мобильные операторы будут блокировать номер абонента за спам

Такую меру предложила Общественная палата для борьбы со спамом. В настоящее время готовятся изменения в законодательство, сообщает газета «Известия».
Планируется создать единую для всех операторов связи базу спам-номеров и блокировать номера, с которых идет массовая рассылка. «Если человек заблокирован случайно, он обращается к оператору связи, с которым происходит оперативное разбирательство, — рассказывает первый зампредседатель комиссии ОП по безопасности Дмитрий Чугунов. — Тут можно провести аналогию с аккаунтами соцсетей. Когда от пользователя исходит спам, его аккаунт администраторами замораживается до выяснения обстоятельств».
В администрации мессенджера Viber поддерживают инициативу борьбы со спамом. По словам пресс-секретаря сервиса Елены Грачевой, если это потребуется, они готовы предоставить свою базу номеров, с которых рассылался спам, чтобы эти номера можно было внести в единую базу и заблокировать на уровне операторов связи.
Сейчас операторы могут блокировать спам только с коротких SMS-номеров. Не исключено, что спамеры в массовом порядке могут закупать десятизначные номера — здесь необходимо анализировать условия договора на предоставление услуг связи.
В законе «О связи» понятие рассылки определяется следующим образом: «автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений… или передача абонентам коротких текстовых сообщений с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации…».
«Обратите внимание на слова „с использованием нумерации, не соответствующей… плану нумерации“, — рассказывал ранее основатель проекта „SMSненадо.ру“ Федор Ченков. — Обычные номера сотовой связи плану нумерации соответствуют, и приходящие с них SMS блокировать на основании существующего закона нельзя».
Можно пытаться заблокировать рассылку на том основании, что она производится автоматически. Но это сложно доказать, пояснил эксперт: используемые спамерами сотовые модемы могут делать паузы между отправляемыми SMS, чтобы казалось, что рассылка проводится «вручную».
Ранее руководитель Тюменского ФАС Игорь Веретенников отмечал, что количество рекламы посредством смс-сообщений заметно уменьшилось. «По нашим наблюдениям количество смс-спама уменьшилось, потому что мы и наши коллеги на других территориях привлекают операторов к административной ответственности за каждое смс. Штраф за нарушение составляет для юридического лица от 100–500 тысяч рублей за одно смс-сообщение, поэтому, наверное, уже не особо выгодно становится рассылать спам потребителям без их согласия», — сказал Игорь Веретенников. Тем не менее, по его словам, спам до сих пор присутствует.
В 2014 году в связи с незаконной рассылкой рекламы с помощью смс-сообщений на территории области было возбуждено 50 административных дел. Только за 22 из них было вынесено штрафов на 2 млн 400 тысяч рублей. По данным УФАС, наиболее распространенной является реклама такси и меховых изделий. Зачастую в смс-рассылке участвуют не один и не два хозяйствующих субъекта, задействованы целые цепочки лиц.