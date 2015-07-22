Главный нарколог России: индейка спасает от депрессии

«Зависимость не садится на пустое место, обязательно должна быть какая-то подоплека. Это может быть депрессия, неудовлетворенность, конфликты, хроническая скука. Я обратил внимание, что у наших больных часто встречается особый вид депрессии, когда нет ни хорошего настроения, ни плохого. Они не могут модулировать ни повышенных, ни отрицательных эмоций, все застыло», — разъяснил Брюн.