Главный нарколог России: индейка спасает от депрессии

О незаменимости индюшатины в борьбе с пограничным состоянием психики медик рассказал в интервью агентству городских новостей «Москва», пишет Лента. Ру.
«Индейку надо есть, это донатор триптофана — аминокислоты, из которой образуется серотонин. Ко всему прочему в ней очень мало холестерина. Хотя бы 100 граммов индейки в день — и количество депрессий будет гораздо меньше», — выразил уверенность Брюн.
Как пояснил нарколог, долгие наблюдения за пациентами помогли ему понять, что депрессия лежит в основе многих зависимостей.
«Зависимость не садится на пустое место, обязательно должна быть какая-то подоплека. Это может быть депрессия, неудовлетворенность, конфликты, хроническая скука. Я обратил внимание, что у наших больных часто встречается особый вид депрессии, когда нет ни хорошего настроения, ни плохого. Они не могут модулировать ни повышенных, ни отрицательных эмоций, все застыло», — разъяснил Брюн.
Врач отметил, что при возникновении подозрений на наличие депрессии заниматься самолечением нельзя, нужно обращаться к специалистам.
«По большому счету, все зависимости являются разными формами одного заболевания», — заключил медик.
Ранее в июле Брюн призвал москвичей, страдающих зависимостью от селфи-снимков, также обращаться за помощью к наркологам. Специалист выразил обеспокоенность фактом, что поклонники автопортретов, снятых на смартфон, все чаще подвергают себя опасности ради идеального кадра.